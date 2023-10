Unha lucense narra a súa ECM: "Dicían que alguén morrera, pero nunca pensei que fora eu"

As experiencias cercanas á morte (ECM) son situacións que acontecen cando a vida dunha persoa está tan comprometida fisicamente que esta morrería se non mellora. As persoas que as experimentan estiveron sen pulso, sen respiración, mesmo sen actividade cerebral aparente. Durante ese tempo, aseguran ter vivido experiencias extracorpóreas, sensacións agradables, percepcións estrañas.

Non hai unha explicación científica completa para as ECM, pero os médicos coinciden en que non hai nada de paranormal nelas. Apuntan como causa máis probable unha conxunción de factores. Entre eles, a falta de osíxeno, que deriva en intoxicación por dióxido de carbono e sensación pracenteira, ou a liberación de alcaloides no corpo que se produce no momento próximo á morte, que provoca alteracións na percepción e desinhibición, similar aos efectos do alcohol.

Se unha persoa se recupera tras esta situación límite é comprensible que o recordo das sensacións percibidas durante o tempo crítico se intensifique.

As crenzas sobre a morte e o máis alá poden tamén condicionar a percepción das persoas que atravesan estes estados. Pero para rebater esta apreciación, algúns investigadores subliñan que as ECM tamén se teñen rexistrado en nenos, menos condicionados polas crenzas que os adultos, e en persoas de diversa procedencia cultural, ideolóxica e sen condicionantes relixiosos.

As ECM teñen dado moita produción literaria nos últimos tempos. Os estudosos destes fenómenos reclaman máis esforzo investigador. Inciden en que non se trata de buscar unha esperanza tras a morte, senón de mellorar a comprensión da conciencia humana e do funcionamento do cerebro.

Un caso real

Rosa (nome ficticio, porque quere quedar no anonimato) ten 84 anos e dérona por morta cando tiña 25. Pódese dicir que vive de milagre, polo inconformismo e determinación dunha compañeira de traballo que non podía crer que estivera morta.

Corría o ano 1965. Rosa traballaba no hospital Xeral de Lugo como auxiliar de enfermería e sufría frecuentes inflamacións das amígdalas. Recomendáronlle extraelas porque a operación resultaba moi sinxela e aceptou.

Rosa foi operada con anestesia local. Lembra que estivo consciente en todo momento e que a intervención transcorreu sen complicacións. Saíu do quirófano andando polo seu propio pé. Camiñou polo corredor do hospital cara unha habitación acompañada polas súas compañeiras de traballo. Os recordos interrómpense nese treito cara o cuarto. Non lembra máis ata que, xa desde unha cama, empezou a oír falar de alguén que morrera, sen poder reaccionar.

O que despois lle contaron é que de camiño á habitación perdeu o coñecemento e quedou sen pulso. Naquel momento pensaron que lle dera un infarto. O seu corazón parou sen máis. A razón aínda hoxe se descoñece, pero os médicos barallaron a posibilidade de que fose unha reacción á anestesia.

O caso é que Rosa foi dada por morta. Os sanitarios non lograban reanimala e rendéronse ante a evidencia. "Non ten pulso, non se pode facer nada", dicían.

Pero as súas compañeiras de traballo do hospital non podían crelo. Acababan de vela saír andando do quirófano, tras unha operación rutinaria. "Non pode morrer así, non pode ser", dixo unha delas, e propúxolle ao médico poñerlle unha inxección de Coramina, un medicamento utilizado como estimulante. "Morreu, non lle vai facer nada", respondeu o médico, pero a amiga de Rosa non o podía aceptar e levada pola rabia chantoulla o máis rápido que puido.

Escoitaba como os médicos falaban de alguén que morrera, pero nunca pensou que fora ela

Contra todo prognóstico, o corazón de Rosa comezou a latexar de novo. Tardou un tempo en recuperar a consciencia. Despertou nunha cama do hospital e as súas primeiras palabras foron: "Quen morreu?". Explica que mentres estivo sen pulso escoitaba falar as enfermeiras e os médicos. "Dicían que alguén morrera, pero nunca pensei que fora eu", comenta aínda incrédula. Por sorte, a súa morte foi reversible e 60 anos despois aínda pode contala.

Explicación científica

Rubén Molano, médico responsable da Unidade de Coidados Paliativos do hospital de Monforte, respalda o relato de Rosa e dálle unha explicación científica. "Los sentidos del oído y del tacto funcionan hasta el último momento. El cerebro sigue escuchando hasta el mismo instante de la muerte", afirma.

Sobre as ECM, considera que queda moito por investigar, pero en base ao que se coñece ata o momento, afirma que "son fenómenos multifactoriales en los que influyen dos circunstancias que se dan cuando una persona se está muriendo: la intoxicación por dióxido de carbono cuando falla la respiración y la liberación de alcaloides, que producen alucinaciones".

Rubén Molano explica que cando se interrompe o fluxo de osíxeno prodúcese unha intoxicación por dióxido de carbono "similar a cuando una persona se suicida conectándose al tubo de escape de un coche o cuando se produce un escape de gas de una estufa. Se llama muerte dulce porque se van durmiendo poco a poco, con sensación placentera. Cuando una persona es sometida a técnicas de reanimación y regresa de ese estado placentero puede vivir distintas experiencias de percepción. En ese momento se pueden liberar sensaciones que el cerebro tiene reprimidas, se produce una desinhibición similar a la de los efectos del alcohol. Digamos que al cerebro le importa menos liberar ciertas emociones que en otro momento controla".

O doutor Rubén Molano explica que o corpo libera alucinóxenos cando está preto da morte

O doutor Molano apunta tamén outro factor concorrente. "En el momento de la muerte se liberan alcaloides que también pueden producir alucinaciones y sensación de no pertenencia al cuerpo físico. Algunas personas dicen que ven su cuerpo desde fuera y el entorno desde una perspectiva diferente. Eso se explica porque el cerebro sigue escuchando y la piel conserva el tacto. Con la información que recibe de esos sentidos y alguna otra obtenida previamente el cerebro es capaz de construir una imagen en tres dimensiones, como si los ojos mirasen desde fuera. Hay anestésicos como la ketamina que también producen este efecto de sensación de estar despegado del cuerpo".

Sete minutos decisivos

Rubén Molano indica que o cerebro tarda sete minutos en morrer desde que queda sen aportes de sangue e osíxeno, aínda que advirte que este cálculo de tempo pode variar algún minuto arriba ou abaixo dependendo das condicións de cada corpo.

A parte do cerebro que primeiro morre é a que razona e a última, a da ilusión

Explica que o cerebro vai morrendo desde arriba para abaixo. "En la parte superior del cerebro está el control del raciocinio, que es lo primero que se pierde en el momento de la muerte. En la parte inferior está el sueño, las ilusiones, la parte poética, que es lo último que se pierde". Este detalle dálle solvencia á teoría de que a imaxinación ten moito que ver nas ECM.

O doutor Molano tamén considera que hai "un componente psicosocial, de creencia, de espiritualidad. Influye la expectativa que cada uno tiene ante la muerte y también el afán de supervivencia, que lleva al subconsciente por un lado o por otro. No es lo mismo enfrentar la muerte como una liberación tras una enfermedad larga que luchar contra ella porque eres una madre que todavía está criando hijos. La aceptación de la muerte no es la misma. El subconsciente es cien por cien individual y condiciona".

Síndrome de cativerio

Rubén Molano fai referencia tamén ao síndrome de cativerio, que acontece cando a persoa queda atrapada dentro do seu propio corpo, consciente, pero sen poder moverse nin dar signos de vida ou de actividade cerebral aparente.

O doutor chama a atención sobre estes casos que mesmo poderían confundirse coa morte. Pon como exemplo o dunha rapaza que sufriu un accidente cando practicaba mergullo. "Quedó en muerte cerebral aparente. Fue trasladada en un avión ambulancia hasta un hospital de Madrid. Al realizarle las exploraciones previas a la desconexión de los aparatos que la mantenían con vida, un médico intensivista percibió un leve movimiento de un párpado. Le llamó la atención y solicitó una resonancia en tiempo real. Pensó que la paciente podría estar escuchando. Le explicó que le haría preguntas y que solo tenía que pensar en las respuestas. Así pudo comprobar que el cerebro se activaba correctamente. La zona que genera la respuesta positiva reaccionaba cuando decía sí y la negativa, cuando quería decir no. Ella escuchaba y podía responder, pero no hablar ni moverse. Con el tiempo logró recuperarse, está viva y sin secuelas gracias a un pequeño movimiento de un párpado que un médico muy experimentado detectó cuando la joven estaba a la espera de la desconexión".

O doutor apunta que estas situacións suscitan un debate moi difícil de resolver. "Hay un planteamiento ético alrededor de todo esto. Da escalofríos pensar cuánta gente habremos desconectado pensando que están totalmente muertos", comenta.

Pero os avances científicos xogan a favor dos médicos. "Esto ocurrió hace 20 años. Hoy hay aparatos que miden hasta el más mínimo impulso eléctrico de la actividad cerebral", comenta Rubén Molano.

Libro e película

Outro caso de síndrome de cativerio que se fixo famoso grazas ao cine foi o de Jean Dominique Bauby, xornalista francés que durante anos foi editor da revista de moda Elle.

Tras un derrame cerebral provocado por un accidente de tráfico, viuse atrapado no seu propio corpo. O seu cerebro funcionáballe á perfección, pero os seus músculos quedaron paralizados. Só podía mover a pálpebra do ollo esquerdo. A través desta pequena ventana ao mundo, logrou deixar constancia da súa experiencia nun libro, La escafandra y la mariposa, que posteriormente inspirou unha película.

Holly e a mancha de espaguetes na gravata

Unha das ECM máis comentadas no último século foi a de Holly, unha rapaza estadounidense que desatou toda unha corrente de investigación liderada por Bruce Greyson, doutor en Medicina e profesor de Psicoloxía na universidade de Virxinia. Este médico leva 50 anos estudando as ECM e recoñece que non foi quen de precisar as causas.

A súa hipótese máis recente é que o corpo físico non é todo o que hai e que algo pode continuar despois de que este morre. Greyson sostén que o cerebro actúa de filtro e non permite percibir cousas máis aló dos cinco sentidos coñecidos. Isto explicaría que cando o cerebro falla, o filtro tamén e rexístranse percepcións máis aló do habitual.

O interese de Greyson polas ECM comezou cando coñeceu a Holly, hai 50 anos. Cóntao no seu libro Después de la muerte. A rapaza chegou ao hospital onde el traballaba tras un intento de suicidio, inconsciente e coa vida colgando dun fío. Ese día, Bruce Greyson manchara a gravata comendo espaguetes e así se presentou para atendela. Fóra do cuarto, falou coa compañeira de piso de Holly para explicarlle a situación. A moza superou ese momento crítico e cando o médico chegou ao seu cuarto para examinala ela repetiulle a conversa que el tivera o día anterior coa súa amiga. O que máis o sorprendeu foi que lle indicou que levaba unha mancha de espaguetes na roupa e que cambiou de sitio o ventilador, detalles que ela non podía ter visto desde o cuarto.

A filosofía tamén se ten ocupado deste tema e procurado unha resposta ás ECM. John Martin Fischer, profesor de Filosofía na universidade de California, apunta que nas ECM "chegamos ao bordo do universo, pero detémonos antes de atravesalo". Compara estas experiencias "cunha viaxe cara un reino imaxinario, pero sen chegar a el".

O filósofo conclúe que "as ECM non demostran que haxa outra vida, pero son importantes porque nos lembran a posibilidade de morrer ben. Dan unha esperanza real para afrontar a seguinte parte da nosa viaxe, sexa o que sexa o que nos depare".