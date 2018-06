No es fácil encontrar a alguien con la trayectoria y la proyección de Víctor Souto Fernández (Ferrol, 1987). Dentro de poco cumplirá 31 años, y lo hará como jefe del grupo de investigación de homicidios y secuestros de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, uno de los puestos calientes del cuerpo. Se trata de la unidad que ha resuelto, por ejemplo, los casos de Diana Quer o de Gabriel Cruz.

Se trata, además, de un puesto de designación directa por parte del mando: lo que implica que, tras un proceso con candidatos de todo el país, se ha seleccionado su perfil como el más indicado.

Licenciado en Derecho, durante los últimos tres años y medio ha sido el capitán de la Policía Judicial en Lugo, con más de 40 hombres a su cargo, donde se ha ganado el respeto de sus hombres y labrado una imagen de profesional eficaz y de un mando con gran capacidad para el trabajo en equipo. P

Para alguien con su trayectoria, este puesto tiene que ser un sueño.

Pues sí. Y aprender voy a aprender mucho, eso seguro. Estaba muy bien aquí, pero es que si no voy ahora no voy nunca. Ahora solo quiero ponerme a trabajar ya para ponerme al día.



¿Qué se necesita para llegar a este puesto?

Es de libre designación. Hay que ser capitán y entiendo que buscan un determinado perfil: experiencia en Policía Judicial, en instrucción de diligencias... y también un perfil de personalidad, un poco de todo.



¿Cómo queda el grupo en Lugo?

Bien, todo arreglado. Policía Judicial son 44 agentes dedicados a investigación en los diferentes grupos. Seguramente son más aquí que los que tendré allí bajo mi mando, pero hay que tener en cuenta que en la Uco dispones de muchas más unidades de apoyo. Creo que será un destino muy bonito, habrá que trabajar muy duro pero lo pasaré bien seguro. Aunque el ritmo de trabajo será muy estresante, la unidad investiga temas en los que la prensa está muy encima y la presión es mucha, pero creo que será muy bonito.

¿Ha participado antes, a título individual, en alguna investigación de crímenes?

Sí, tuve uno en Castro Urdiales y en Lugo en estos años tuvimos el del Chamaco, aunque este no necesitó de una investigación especial, se resolvió el mismo día. Ninguno en el que haya sido necesaria una investigación de meses.



Lo que sí ha llevado su unidad en Lugo ha sido muchos temas complejos de drogas.

Sí, el Edoa funciona muy bien. Para lo que es Lugo y los medios que tenemos, se ha hecho mucho.

Buena parte de esas actuaciones han sido además a nivel nacional, siguiendo el criterio de alguno de nuestros juzgados de instrucción de ampliar las investigaciones aunque muchas lleven lejos de su jurisdicción.

Es verdad que si un juez de instrucción no está dispuesto a trabajar es muy difícil hacer investigaciones así. Al final lo que está haciendo un juez es acceder o no a lo que nosotros solicitamos. Hemos trabajado mucho y bien porque hemos tenido suerte de dar con jueces que han confiado en nuestra investigación. Hubo otros casos en los que no. El tema es que la delincuencia cada vez tiene más carácter nacional y transnacional: hoy roban en una vivienda en Lugo y mañana cogen al grupo en Francia, casi todos los días hay que recurrir a la colaboración internacional, y eso desde Lugo, así que imagine desde Madrid o desde Barcelona.

"Hemos trabajado mucho y bien porque hemos tenido la suerte de dar con jueces que han confiado en nosotros"

¿Cuáles han sido los principales problemas a los que se ha tenido que enfrentar en los tres años y medio que ha estado al frente de la Policía Judicial en Lugo?

En delitos contra las personas, los homicidios que hubo y delitos sexuales, que hubo alguno en el Camiño de Santiago y siempre crea más alarma social y perjudica al turismo, por lo que interesa esclarecerlos lo antes posible. Y en relación con el patrimonio, los atracos a entidades bancarias, que tuvimos cinco o seis y los hemos esclarecidos todos, y robos en viviendas habitadas, que son cosas que preocupan mucho. Y las drogas, aunque la decisión que tomamos el jefe del Edoa y yo es que, desde el punto de vista de la lucha contra este tráfico en España, coger medio kilo de cocaína en Lugo sirve de muy poco, lo que vale es desarticular la estructura. Por Lugo pasa droga, pero las organizaciones no están asentadas aquí, por lo que hemos trabajado mucho en Pontevedra, en el sur, en Madrid, en Barcelona... Así es como haces algo realmente productivo para el país, hay que ser un poco ambiciosos, pero para eso hay que moverse, tener gente a la que le guste su trabajo y que esté dispuesta a renunciar a muchas cosas. En Lugo hay esa gente, que no es fácil de encontrar.

¿Las características de la provincia le han supuesto alguna dificultada añadida, al ser tan extensa y con esta distribución de población?

Hay muchos núcleos de población, algunos a dos horas de la capital a donde no es fácil llegar muy rápido. Hay un envejecimiento de la población, con gente muy mayor en núcleos alejados que hay que atender. En ese sentido, los puestos hacen una labor muy buena. Y está la costa, donde hay un gran aumento de la población en verano, y la entrada de barcos, pero por eso tenemos allí un equipo de Policía Judicial.

¿Hay alguna zona especialmente conflictiva?

No, lo lógico: la costa y Sarria, que a nivel provincial sí que es una zona con conflictividad. Pero se mantiene todo controlado, y los índices de criminalidad siguen siendo muy buenos.



¿Ha dispuesto en Lugo de los suficientes medios?

El trabajo en Policía Judicial va por rachas, así que no se puede prever la gente que vas a necesitar mañana. La organización por lo general es buena y nos ha permitido atender todo lo que se nos requirió relativamente bien. Hubo momentos tensos, de acumulación de trabajo, pero se solucionaron reforzando un grupo u otro. Por lo general, no hay queja. Además, tanto en drogas como en patrimonio hemos trabajado muy bien con la Policía Nacional. Hay provincias en las que por desgracia no es tan habitual una buena colaboración entre Guardia Civil y Policía Nacional, pero en Lugo siempre ha habido una relación excelente.

"El nivel de esclarecimiento de delitos en Lugo es del 50%, de los mejores a nivel nacional"

¿Cómo está la situación con respecto al tema de delitos contra el patrimonio?

Lugo es una provincia tranquila. Nos preocupan los robos en viviendas habitadas y los atracos a entidades bancarias. Parece raro que haya habido, en proporción, tantos robos a bancos, que parece un delito muy de los años ochenta. Pues sigue habiendo. Y es curioso, porque en los tres años y medio que llevo en Lugo, siempre hemos tenido alguno antes de Navidad, entre octubre y diciembre, no sé por qué. Y hemos tenido alguno grave, con arma de fuego y lesiones a los empleados. En casi todos los casos han sido además delincuentes gallegos, locales, salvo en un caso en el que tuvimos que ir a detenerlo a Barcelona. Se precisa mucho trabajo previo, conocer las vías de huida, la rutina de la sucursal...



¿Y respecto a los robos en viviendas habitadas?

En Lugo en la mayoría de los casos se ha tratado de un error de los autores, que creían que la casa estaba vacía. Esa problemática la hay más en los alrededores de Madrid o en el Mediterráneo, pero aquí generalmente suelen verificar que la vivienda está vacía.

"La mayoría de las entradas en casas habitadas ha sido por un error de los ladrones"



¿Tiene datos sobre la evolución de delitos y resultados en el tiempo que ha estado en la provincia?

Nunca fui muy amigo de las estadísticas, así que no las suelo consultar seguido. Pero a grandes rasgos, lo que me interesa es el porcentaje de esclarecimiento de delitos, y es de los mejores a nivel nacional. Se acerca al 50%, y algunos meses se supera, y eso es muy raro porque creo que la media nacional está en el treinta y poco. Y en delitos graves, son tan escasos que también es engañoso hablar de estadística: si un año has tenido dos atracos a bancos en lugar de uno, los delitos se han duplicado, pero no es algo real. Lo importante de la Policía Judicial es que cuando se la necesite, esté y resuelva los hechos lo antes posible, y en ese sentido la mayoría de delitos graves se han esclarecido.



¿Recuerda algún caso específico en el que se vaya con la espina de no haberlo dejado resuelto?

Tuvimos un par de robos con violencia en viviendas, que seguimos con ellos y vamos por buen camino. Y hubo dos operaciones que en su momento teníamos muchas ganas de que llegaran a buen puerto: una de tráfico ilícito de medicamentos en Lugo, que se archivó en el juzgado, y otra bas

tante interesante de propiedad industrial y delitos económicos, que también se archivaron en parte, pese a que creo que era un tema importante que estaba muy bien trabajado. Son cosas que resultan frustrantes, pero es normal, es lo que hay, tampoco sería justo que pudiéramos hacer lo que nos diera la gana sin ningún control judicial. No me lo tomo como algo personal, cada uno tiene su trabajo. Ni a mí me gusta ser juez ni me gusta que los jueces jueguen a ser policías.

"Se nota mucho el tiempo de reacción de un juzgado a otro"

¿Respecto a los jueces con los que ha trabajado en la provincia, ha percibido mucha diferencia entre unos y otros? ¿Cuando van con un caso a un juzgado, puede casi adivinar cuál va a ser la postura de cada juez?

Cada juzgado tiene sus medios y cada juez sus problemas, que yo desconozco. En lo que sí se puede notar más diferencia es en el tiempo de reacción: nosotros agradecemos mucho la rapidez para autorizar las medidas que se proponen. Hay juzgados con los que a lo mejor en tres horas estamos pinchando un teléfono y juzgados con los que tardamos dos días. Incluso en alguna ocasión el juzgado ni siquiera nos ha respondido a la solicitud. En ese sentido, se nota mucho.



La intervención de comunicaciones se ha convertido en el principal recurso de investigación, muchas veces de manera controvertida. En Lugo, de hecho, se han anulado judicialmente escuchas. ¿Tenemos los medios y la especialización adecuada de los agentes para este momento de la lucha contra la delincuencia?

Sí. Tenemos la tecnología y la formación. Otra cuestión aparte es que un juez entienda que no hay motivación para esas intervenciones. Y hay muchas ocasiones en las que policialmente no se puede seguir investigando si no es con esas medidas, por lo que si no logras la autorización lo tienes muy difícil.



¿Se han ido perdiendo, a medida que los delitos y su persecución han ido evolucionando, otro tipo de recursos y prácticas de investigación?

Para nada. Todo lo contrario. Las innovaciones tecnológicas nos obligan a todos a estar actualizándonos constantemente, pero no se han dejado los métodos tradicionales.