Víctor, en silla de ruedas junto a la mesa electoral de su mujer: "Jamás pensé que se podía dar"

Mercedes Faraldo había advertido de que tendría que ir acompañada de su marido a la mesa electoral de Lugo en la que le ha correspondido asumir la tarea de vocal, y allí están ambos este domingo. Víctor Herrán, diabético y con tetraplejía "necesita cuidados las 24 horas del día", por lo que tendrá que pasar la jornada en el colegio electoral para poder recibir de su esposa la atención que necesita.

"Esto es un verdadero desastre. Jamás pensé que esto se podía dar", asegura el hombre, después de que la junta electoral desestimase dos veces la petición presentada por su mujer para no tener que acudir a la mesa.

"No sé si podré estar aquí hasta las diez de la noche. Cuando me vea mal, si aquí no me pueden atender, tendré que llamar una ambulancia y que me lleven a urgencias. Ya no sé ni qué hacer", resonoce Víctor, que necesita insulina varias veces al día, ayuda para comer y un sondaje vesical. Hasta el momento lo han realizado en el aseo del colegio electoral, en el que Mercedes cuenta con la colaboración de sus compañeros de mesa.

"Me encuentro muy mal; estoy aquí para que me vea toda la gente. Tenía que estar en mi casa", subraya Víctor, que tiene 76 años y padece una grave lesión medular a raíz de una caída sufrida en el pasado septiembre.