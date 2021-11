Las víctimas frente a la Justicia

DETRÁS DE CADA juicio, de cada condena y de cada acusado hay una víctima. Es la parte débil del procedimiento, la que se ha visto ofendida, humillada, maltratada o denigrada. Y además, la que tiene que enfrentarse a un sistema judicial que se ha mostrado durante años insensible a sus circunstancias. Por suerte y por justicia social, desde la década de los 70 se puso sobre la mesa la necesidad de proteger más a los perjudicados en los procesos penales, una preocupación que se fue generalizando en los años 80 y que, finalmente, sacó a las víctimas del segundo plano al que habían sido relegadas.

En los juzgados lucenses, la sensibilidad y la dedicación de los profesionales que asisten a las víctimas vulnerables ha ido supliendo la falta de un entorno adecuado para acogerlas como se merecen, un problema que se ha visto solucionado con la reciente inauguración en de la sala Gessel y las "salas amigables", un total de seis espacios habilitados en la sede de Armando Durán en los que todo está pensado para aportar seguridad a la víctima y alejarla de cualquier estigma.

La sala Gessel debe su nombre al psicólogo y pediatra estadounidense Arnold Gesell, que ideó una estancia con dos ambientes –separados por un vidrio de visión unilateral– para poder observar la conducta de los niños sin que los perturbara la presencia de una persona extraña. Con esta filosofía, la instalación de esta sala en los juzgados lucenses se ha convertido en una herramienta indispensable para los profesionales que evalúan a los menores y a personas con algún tipo de discapacidad intelectual.

IMELGA. Ana María Fernández López, trabajadora social, y Marta Rivas Rodríguez, psicóloga, integran uno de los dos grupos que componen el Equipo Psicosocial del Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), cuya subdirectora es la forense Juana López Gómez. El engranaje que forman se pone en marcha a petición de los órganos judiciales, que requieren sus informes en dos ámbitos: los procedimientos de familia y los penales. Ambos sitúan a los menores y/o víctimas en situaciones difíciles con las que tan solo estos expertos son capaces de lidiar.

"Nos casos de separación e divorcio", explica Ana María Fernández, "os xuíces solicítannos normalmente informes sobre cuestións moi específicas con relación aos menores e traballamos sempre coa premisa de unificar as valoracións dos menores nunha única intervención. Neste sentido, a sala Gessel supón para determinadas probas, unha gran ventaxe, pois axuda a que se expresen con maior liberdade, xa que se esquecen de que son observados. Deste xeito, a evaluación é máis fiable", añade.

En los procesos penales, las evaluaciones resultan más complejas si cabe. "Nos casos nos que os menores son vítimas dun delito grave", comenta Marta Rivas, "o obxectivo é dobre. Por unha banda, tratamos de evitar a vitimización secundaria e, pola outra, hai que salvagardar a pegada de memoria, xa que o seu percorrido vaise modificando. É fundamental que os profesionais realicen a exploración o máis pronto posible trala denuncia para que non haxa moitas intervencións. Hai que ter en conta que as persoas con discapacidade e os menores teñen unha pegada máis fráxil e ademais tenden a contestar que si para contentar. Nesta situación, o entorno é moi importante".

La sala Gessel permite realizar la prueba preconstituida –recogiendo el testimonio de la víctima– y grabarla, evitando así que el perjudicado tenga que pasar por varias declaraciones a lo largo del procedimiento. En estos casos, los profesionales del Imelga se ubican con la víctima en una de las estancias de la sala, mientras que el juez, el fiscal, los abogados y las demás partes se colocan en la otra para observar la intervención, pero sin ser vistos. El sistema permite que las partes le propongan preguntas a la psicóloga para que se las traslade al menor o la persona con discapacidad intelectual, por lo que, además de proteger a la víctima, se garantizan todos los derechos del acusado.

"Esta proba preconstituida é un gran avance, tanto na protección da vítima como para chegar á realidade deste tipo de feitos, xa que normalmente son cometidos na intimidade do fogar ou na clandestinidade, así que a declaración da vítima é a única proba de cargo. Nós mantemos a formalidade", comenta la psicóloga, "e sempre lle explicamos á vítima nunha linguaxe comprensible quenes somos, o que estamos facendo e quen a está escoitando. Non se oculta nada, pero non é o mesmo estar nun entorno agradable que estar nunha sala de vistas ante figuras de autoridade, totalmente descoñecidas. Coa proba preconstituida, o relato é máis fiable, ao ser recente, e a vítima, polo xeral, non ten que volver a declarar, evitando así a sensación de descrédito que teñen cando lles piden que repitan varias veces o mesmo".

Este equipo realiza también numerosas pruebas de credibilidad. "No tema dos abusos sexuais, por exemplo, empregamos unha técnica de recollida de relato libre con 19 criterios de credibilidade e 11 criterios de validez, e en función diso elaboramos o informe. Hay que adaptar a valoración ás circunstancias do menor ou da pesoa con discapacidade", explican. En este tipo de delitos también resulta fundamental la intervención del forense, que se traslada al centro hospitalario para valorar a la víctima con los especialistas médicos. Tal y como explica Juana López, los forenses realizan la exploración "intentando intervenir lo menos posible y sin hacer o decir nada que pueda interferir en el relato de la víctima".

Entre peticiones de exploración, prueba de credibilidad y preconstituidas, el equipo del Imelga realizó este año más de una treinta de intervenciones, a las que hay que sumar unas 60 actuaciones en procesos de familia, así como las valoraciones integrales de las víctimas de violencia de género, otra problemática que engrosa considerablemente su volumen de trabajo, en el que, según afirman, "nunca hay dos casos iguales".

ASISTENCIA. El equipo del Imelga actúa siempre a petición de un juez y no todos los afectados son derivados a estos expertos. Sin embargo, existe otro recurso al que pueden recurrir todas las personas que son víctimas de un delito o que están en riesgo de serlo, aunque no hayan presentado previamente denuncia. Se trata de la Oficina de Atención a las Víctimas, una unidad de carácter público y gratuito que presta asesoramiento y ayuda a estas personas. Su objetivo es doble: evitar una victimización secundaria y contribuir a la humanización del sistema judicial.

En Lugo, esta oficina está integrada por una psicóloga, Ana María Jartín Abraira, y una trabajadora social, Marta Abuín López, que cuentan con la colaboración de los funcionarios del Servicio Común de Atención a la Ciudadanía. "Este servizo", explica Ana María Jartín, "presta asistencia a vítimas directas ou indirectas, como nos casos de morte ou desaparición dunha persoa. E tamén a menores fillos de víctimas de violencia de xénero ou doméstica".

Las profesionales de esta unidad ofrecen a las víctimas una ayuda integral que comienza recogiéndolas en la propia puerta del juzgado y acompañándolas hasta la "sala amigable" de la oficina, un lugar tranquilo, diferente por completo a las demás estancias del juzgado. "Ofrecémoslles información sobre os seus dereitos, empregando sempre unha linguaxe comprensible, e dámoselles apoio emocional. Ademais, coordinámonos con outras institucións, como a Seguridad Social, o Centro de Información á Muller ou a Policía, entre outras, para evitar unha revitimización. Cando procede, tamén as derivamos aos servizos sociais ou aos recursos comunitarios e terapéuticos pertinentes. Incluso lles tramitamos nós ás citas", apuntan.

El acompañamiento a las víctimas se prolonga durante todo el proceso y las profesionales de la oficina las preparan incluso para el juicio oral. "As veces visitamos a sala de vistas e explicámoslle á vítima onde se vai a situar ela e cal é o papel do fiscal, do xuíz, e do letrado da defensa-. É unha fase psicoeductiva e de regulación emocional moi importante, que lles aporta ferramentas para afrontar situacións de medo ou ansiedade", comentan.

Igualmente, una vez superado el juicio, e independientemente del resultado de la sentencia, estas profesionales realizan un seguimiento del caso, sobre todo cuando se trata de víctimas especialmente vulnerables. "Las acompañamos hasta que están en el servicio adecuado, ya que, como consecuencia de la victimización", señala Marta Abuín, "surgen muchas necesidades, no solo las relacionadas con el hecho delictivo, sino también en el ámbito económico, psicológico o social. Lo que pretendemos es reforzar la autonomía y las capacidades de la persona, para superar la condición de víctima".

Aunque el Equipo Psicosocial del Imelga y la Oficina de Atención a las Víctima tienen cometidos diferentes -el primero las valora y la segunda les presta asistencia- los dos servicios trabajan codo con codo para alcanzar un objetivo común: el bienestar de las víctimas y la consecución de un resultado justo. Para lograrlo, las profesionales lucenses que trabajan a diario con la dura realidad de las víctimas instan a todas las administraciones competentes a no escatimar recursos para seguir avanzando en la protección de personas con problemas muy distintos, pero con un miedo común: que el proceso sea largo y que nadie las crea.

La Oficina de Atención a las Víctimas asistió a 73 personas

Desde que arrancó este año, la Oficina de Atención a las Víctimas atendió a 73 personas, aunque en 16 casos fueron intervenciones abiertas el año anterior. Tal y como explica la trabajadora social, Marta Abuín, 67 demandantes fueron mujeres y solamente 6 fueron hombres. Por edades, 51 personas eran mayores de edad y las 22 restantes eran menores. En cuanto a las nacionalidades, 48 víctimas (el 65,75%) eran españolas, mientras que el resto eran naturales de Brasil, Venezuela, Honduras, Rumanía, República Dominicana, Marruecos, Ucrania, Colombia y Portugal.



Violencia de género

Esta oficina atiende a víctimas de cualquier delito, aunque, según explican sus trabajadoras, el 46% de las usuarias de este año —34 personas— fueron víctimas de violencia de género. Otras 16 (el 21%) fueron víctimas de delitos contra la libertad sexual y un total de seis (8%) habían denunciado un delito de violencia doméstica. También atendieron a víctimas de acoso, delitos contra la integridad física, delitos contra la vida y tenencia o distribución de material pornográfico.



Procesos de familia

Las intervenciones con menores en casos de separaciones y divorcios van en aumento y el Equipo Psicosocial del Imelga intervino este año con unas 60 familias. De sus informes dependen en muchos casos las resoluciones judiciales en materia de custodias o visitas, entre otros muchos aspectos.