Víctima y verdugo sanan juntos

La justicia restaurativa dio su salto al conocimiento del ciudadano en general a través de casos como el de Maixabel Lasa, que llevó a la gran pantalla Icíar Bollaín. Esposa de Juan María Jaúregui, asesinado por Eta en el año 2000, Maixabel recibe once años después la petición de uno de los asesinos, Ibon Etxezarreta 'Potxolo', preso en la cárcel de Nanclares de la Oca), tras haber roto sus lazos con la banda terrorista. Un encuentro que resultó tan doloroso como sanador.

Pero la justicia restaurativa es mucho más que eso, y poco a poco se está abriendo camino como vía para que tanto delincuentes como víctimas y familias, y a través de ellas toda la sociedad, puedan intentar superar situaciones traumáticas. Un servicio de mediación que no se restringe al ámbito penitenciario, sino que cada vez es más habitual en los juzgados de familia o de menores o en cualquier ámbito en el que haya un conflicto larvado, como el bulling en los colegios.

Este es el tema que plantean la Xornadas Penitenciarias Lucenses de la Asociación Concepción Arenal en su trigésimo séptima edición, que se celebran este viernes y sábado con la presencia de expertas este tipo de mediación.

Una de ellas será Sonia Valbuena, licenciada en derecho, criminóloga y una de las fundadoras de Concordare, una asociación con sede en A Coruña pero que realiza acciones en toda Galicia, tanto en prisiones como en centro de menores o juzgados. "El sistema penal persigue el delito", explica Valbuena, "pero no arregla todos los problemas que hay de trasfondo. Nosotras trabajamos con la víctima, que en la justicia penal es prácticamente inexistente porque solo se la escucha en el juicio y si es sentencia de conformidad ni siquiera la escuchan. Y trabajamos con el agresor, para que se responsabilice y asuma su culpa y quiera reparar a la víctima. Porque es cierto que al final agresor y víctima quedan vinculados para toda la vida, la víctima porque muchas veces es un delito tan grave que la deja marca y el condenado porque a veces ha cometido el delito en unas circunstancias de las que se arrepiente".

Sanación. La función de la justicia restaurativa sería precisamente "sanar todo eso. Si el victimario quiere pedir perdón, tratamos de poner le en contacto con la víctima y hacemos el encuentro. Es una manera de pacificación, de evitar que haya reincidencias y de conseguir que las víctimas pasen página".

Sonia Valbuena asegura que se trata de una mediación con altos niveles de éxito, "porque hay mucho trabajo previo con las partes y una predisposición por parte de estas", que debe tener varios pilares: "Tiene que ser voluntaria, tienen que querer este proceso porque va a ser doloroso. Hay que crear un espacio seguro, si piensas que una de las partes va a salir más perjudicada hay que cortar la mediación. Y ambas partes tienen que llegar a empatizar, a entender por qué la otra persona ha hecho lo que ha hecho y lo que necesita. Entonces pueden mirarse a los ojos y hablarse. Y se reparan".

Esta opción está cada vez más extendida, no solo en el ámbito penitenciario, sino cosechando muy buenos resultados con los delitos sexuales en la Iglesia, con menores o en el ámbito familiar. "Todo el mundo cree", opina esta mediadora, "que las víctimas quieren condenas, y no siempre. Lo que quieren es ser reparadas, escuchadas y comprendidas. Esto no es una cuestión de buenos y malos, a veces es una cuestión de circunstancias personales".

El beneficio que se obtiene en este proceso, además, es triple. Para el autor del delito, porque "si haces un programa de este tipo y evolucionas personalmente y cambias tu forma de vivir, claramente evita la reincidencia". En el caso de las víctimas, porque muchas veces les ayuda a pasar página: "Tenemos un ejemplo de una señora mayor que sufrió un tirón del bolso y pensaba que ha sido elegida porque se la ve débil y no quería volver a salir porque se sentía en peligro; cuando el agresor le dijo que estaba con el mono por la droga y que la eligió como pudo elegir a cualquiera, la señora pudo entender y dejar de tener miedo, pasar página. Las víctimas necesitan entender por qué les ha pasado, por qué fueron elegidas".

Y, por último, "porque el perdón sana a todas las partes, también a la sociedad. Enseñas a la gente a resolver conflictos. Aunque la mediación salga mal, siempre sales mejor de lo que entraste".

Programa: una proyección de cuatro ponentes y un testimonio

Viernes 3

11.00 a 13.00 h. Proyección para las personas inscritas en las jornadas de la película titulada ‘Las dos caras de la justicia’ . Colegio de Abogados de Lugo.



18.30 a 19.30 h. Inauguración. A Cargo de Víctor Fraga Gayoso y Óscar Núñez Torrón. Entrega medallas Concepción Arenal. O Vello Cárcere.



19.30 a 20.30 h. ‘La justicia restaurativa en el ámbito penitenciario’: Ponente: Francisca Lozano Espina (doctora en Psicología y profesora de Criminología). Modera: Suso Varela Pérez (Periodista). O Vello Cárcere.

Sábado 4

12.00 a 13.30 h. Mesa redonda: ‘La justicia restaurativa. Aplicación práctica’. Ponentes: Xoana Pérez Oliveira (Concaes); Sonia Valbuena (Concordare); Laura Muíños Adán (Fabricantes de Paz). Testimonio de una persona participante en Talleres de Diálogos Restaurativos. Modera: Miguel Olarte (periodista). O Vello Cárcere.



13.30 a 14.00 h. Clausura. Lara Méndez López. Alcaldesa de Lugo. O Vello Cárcere.