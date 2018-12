La joven que se despertó en una pensión de Lugo en compañía de un hombre al que no conocía y sin recuerdos de la noche anterior, víctima de un supuesto caso de abusos sexuales, será sometida a análisis específicos por parte de los servicios médicos para tratar de confirmar si fue drogada por los dos detenidos con algún tipo de sustancia. Fuentes policiales han confirmado a Efe este nuevo paso en la investigación emprendida.

Los mismos informadores precisaron que en los análisis rutinarios a los que fue sometida la víctima en el Hula no "aparece rastro de ninguna" droga que explique lo sucedido, pero también aclaran que eso no significa que la chica no fuese drogada con algún tipo de sustancia para anular su voluntad.

De hecho, los investigadores de la Policía Nacional que se han hecho cargo del caso han solicitado análisis y pruebas específicas para detectar la presencia de alguna sustancia estupefaciente que puede provocar ese tipo de efecto en las personas, porque son drogas "difíciles de detectar" con las pruebas convencionales.

Entretanto, el juez ha decretado prisión provisional, comunicada y sin fianza, para los dos ciudadanos rumanos detenidos por la Policía Nacional como investigados por los supuestos abusos sexuales de los que presuntamente fue víctima esa joven de 25 años el pasado fin de semana en la ciudad de Lugo.

El juez también les ha prohibido a ambos investigados comunicarse con la denunciante. En su testimonio, la supuesta víctima informó a los agentes que la atendieron de que salió tomar algo con una amiga, de la que se separó en un momento determinado de la noche, y perdió la noción de la realidad hasta que se despertó, a la mañana siguiente, en una pensión de la ciudad de Lugo con un hombre al que no conocía.

Según la propia denuncia, la joven se separó de su amiga en torno a las tres de la madrugada, cuando salió del pub en el que ambas estaban tomándose algo, y no recuerda nada de lo sucedido desde entonces, hasta que se despertó en torno a las once de la mañana.