Descubrió en los bastones de la marcha nórdica una nueva forma de pasar las horas de la jubilación distinta a la de hacer labores de ganchillo o quedar para tomar un café con las amigas. Ahora su vida es otra.

¿Qué edad tiene?

Tengo 73 años y enseguida cumpliré los 74.

¿Y cuánto tiempo lleva practicando marcha nórdica?

Empecé cuando vino el covid, hace tres años. Me acuerdo que, en la pandemia, salíamos yo y mis compañeros al monte con mascarillas y casi a escondidas.

¿Cómo descubrió este deporte?

La verdad es que alguna vez que viajé al extranjero me llamó la atención ver a gente caminando con bastones y siempre me pregunté qué sería eso hasta que me enteré que era marcha nórdica. Un día una amiga me comentó que iba a haber un cursillo para aprender a manejar los bastones, organizado por el club Nordic Walking Lugo. Nos apuntamos y me pareció interesante aunque un pelín difícil porque no es solo caminar con bastones. En la marcha nórdica, también hay normas y hay que seguirlas. En mi caso, hacía años que practicaba senderismo pero descubrí que con los bastones se aligeran las subidas hasta un 20 por ciento. ¡Una vez que coges la técnica de manejarlos es una maravilla!

¿Marchar con los bastones no es lo mismo que andar?

No. Cuando voy de paseo o de escaparates, me saco tripa y voy relajada. Cuando cojo los bastones y hago marcha nórdica, pongo el vientre firme y voy apretando todos los músculos. Es un deporte que recomiendan mucho también a las operadas de cáncer de mama para luchar contra los linfedemas.

¿Qué le aportan los bastones?

Me aportan el poder practicar un deporte fuera, en el monte y por caminos y, en vez de estar en casa todo el día, salgo cuatro días a la semana. Esta es también una buena forma de liberar la ansiedad. Yo no soy ni de hacer ganchillo, ni de tomar cafés. Mi vicio es salir al monte con los bastones. De esta forma, trabajo todos los músculos y estoy al aire libre. ¡No hay gimnasio que te pueda hacer todo eso! De hecho, me siento más joven desde que practico la marcha nórdica y hago actividades como las que hace la gente joven. En mi caso, tengo artritis reumatoide y este deporte me quitó también muchos dolores. Tampoco necesito ya pastilla para dormir. Llego a casa después de entrenar, me ducho y duermo de maravilla. Al final, sabes que estás musculando el cuerpo y ganando en salud. Para mí, ¡unos bastones de marcha nórdica son como una varita mágica! ¡Te quitan infinidad de dolores!

¿Es esto muy cansado?

Lo parece, pero no. Con los bastones, te pones derecha y acabas moviendo los hombros con mucha naturalidad.

¿Cuántos kilómetros es capaz de hacer de una tanda?

Entre 20 y 25. Salgo también a hacer senderismo con la asociación Amigos del Camino de Santiago y siempre voy con los bastones de la marcha nórdica.

¿Le gustaría que le dijesen, haciendo un juego de palabras, que es usted una abuela con marcha?

¡Sí, mis nietas, de 20 y 26 años, me lo dicen! Mis compañeros son todos jóvenes pero a mí no me tratan como una señora mayor.