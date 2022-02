Vicepresidencia anima aos concellos a acoller unha mostra sobre Rosalía

A área de vicepresidencia da Deputación de Lugo, que dirixe Maite Ferreiro, presentou onte no Pazo de San Marcos os diferentes actos conmemorativos que se desenvolverán este ano arredor do Día de Rosalía, o 23 de febreiro, data do nacemento da autora. Entre as iniciativas máis relevantes está a exposición A casa de Galicia. 50 anos da Casa de Rosalía, que abrirá o 23 de febreiro e que se poderá visitar durante tres semanas. Despois, a mostra poderá viaxar a outras seis localidades que amosen interese en acollela.

Maite Ferreiro —quen na presentación destas actividades estivo acompañada pola directora do museo provincial de Lugo, Aurelia Balseiro, e a xerente da Rede Museística, Encarna Lago— explicou que esta mostra recolle a través de imaxes a historia da Casa de Rosalía, en Padrón.

Ademais, o día 23, os catro museos da Rede Museística Provincial —Museo de Lugo, o do Mar de San Cribrao, Pazo de Tor e Fortaleza de San Paio de Narla— entregarán a todos os visitantes un caravel e unha reprodución dun gravado de Antonio Mourín, inspirado no poema Quíxente tanto, neniña de Cantares Galegos.

Ese mesmo día, as comunidades dos catro museos tamén se xuntarán virtualmente para unha lectura conxunta da obra de Rosalía de Castro, a partir das 12 horas. Vicepresidencia sumarase tamén aos actos organizados pola AELG no parque Rosalía de Castro de Lugo e que inclúen a tradicional ofrenda floral.

A programación da área de cultura tamén inclúe as representacións das obras teatrais Libre como os paxaros, de Teatro Atlántico, e A viaxe de Rosalía, de Larraiz Urruzola, que teñen como nexo estaren inspiradas na obra e na figura da autora.

O muralismo tamén terá un protagonismo e levaranse a cabo novas intervencións artísticas en diversos espazos públicos da provincia, atendendo ás peticións de concellos, asociacións e centros educativos. A Rede Museística tamén porá a disposición de centros educativos e familias unha unidade didáctica sobre Rosalía de Castro, que poderá descargarse na web comunidadermpl.es.