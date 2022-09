Los viajeros de Renfe tendrán que volver a ir en autobús hasta Monforte

La línea ferroviaria entre Lugo y Monforte volverá a cortarse por las obras de mejora del corredor y los viajeros tendrán que volver a realizar el trayecto en autobús.

Adif avanzó que Renfe se encargará de establecer los planes alternativos de transporte por carretera para los viajeros afectados, que están por concretarse aún.

Paralelamente, Adif también avanzó que a lo largo de este mes y del próximo proyecta ejecutar las obras de supresión de los 14 pasos a nivel que quedan en la línea a su paso por Lugo. En la mayor parte de los casos se trata de pasos a nivel con muy poco uso. El más transitado cruza la LU-2910 en las cercanías de Santa María de Bóveda.

Se trata de obras que buscan mejoras la capacidad y las condiciones de seguridad de la vía, de modo que en el futuro los trenes podrán circular a mayores velocidades y de forma más segura. Los trabajos se añaden a los de electrificación, que permitirán acabar con el anacronismo de las condiciones de la vía férrea en Lugo.

No obstante, las actuaciones vuelven a afectar a las condiciones de viaje de los usuarios, que en las últimas jornadas han vuelto a intensificar las críticas por la "discriminación" que sufren los viajeros de tren en Lugo.

Una vez que los viajeros de Lugo, por las condiciones del servicio ferroviario en la provincia, se han visto excluidos de beneficiarse de la gratuidad de los viajes en trenes de cercanías y media distancia, los usuarios se quejan de que ahora les perjudica el sistema porque, por ejemplo, es más difícil conseguir trenes a Madrid, sostienen. Los viajes para los lucenses son más caros, las frecuencias siguen siendo escasas y resultan afectados por la escasez de plazas, alegan.

El hecho es que en la línea de los Alvia, la gratuidad solo se aplica en el tramo de Ourense a Zamora y el aumento de demanda, dicen, ha hecho que conseguir tren para viajar desde Lugo se complique.

Renfe sostiene que no hay vinculación en que se hayan activado bonos con que falten plazas. Si para este fin de semana ya no hay asientos disponibles para viajar desde Lugo es por la demanda específica, pero sí hay para próximos fines de semana, señala a modo de ejemplo la compañía.



El BNG, contra la exclusión de Lugo de los descuentos para viajes en bus

Los lucenses no solo se han quedado atrás respecto a los ciudadanos de otras provincias en cuanto a que no pueden acceder a la ventaja de viajar gratuitamente en tren. También quedan excluidos de descuentos que aplican las compañía de autobús.



La diputada autonómica del BNG Olalla Rodil puso el problema sobre la mesa y anunció que instará a la Xunta a negociar con las compañías de transporte para que Lugo no quede excluida de las bonificaciones.



No se puede agraviar a una parte de la ciudadanía, sostuvo Rodil, que a la vez denunció el déficit en materia de movilidad y de infraestructuras que sufre la provincia.



Lugo ha quedado al margen de los descuentos adicionales que están aplicando las compañías de transporte, a mayores de los establecidos por la Xunta. El resultado es que viajar en bus entre Vigo y A Coruña costará 64 céntimos, mientras que ir de Lugo a Santiago en bus costará 5 euros, ejemplificó Rodil.