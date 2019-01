Un viaje más ameno al quirófano en el Hula

El Hula pretende suavizar el mal rato que suelen pasar los niños que están ingresados cuando tienen que acudir al quirófano o a realizar pruebas diagnósticas. A partir de ahora los menores en vez de ser trasladados en camilla o en silla de ruedas podrán ir al volante de un vehículo eléctrico teledirigido, como sucede en otros hospitales españoles.

Cada año ingresan en el servicio de Pediatría del Hula unos 1.400 niños, que serán los potenciales pilotos de estos coches teledirigidos.

Cruz Roja y la Asociación Provincial de Reparación y Venta de Automóviles y Recambios de Lugo (Aprevar), que están presididas ambas por Luis Abelleira, donaron este viernes dos vehículos a este centro sanitario, una ambulancia y un deportivo, respectivamente.

Esta iniciativa se enmarca dentro del proyecto de humanización de los cuidados pediátricos de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria y del servicio de Pediatría del Hula.

Desde la dirección del hospital se destaca que este proyecto propone el uso de los vehículos teledirigidos de juguete con "un fin terapéutico" que pretende "tranquilizar ao menor" y buscar "unha mellor colaboración co persoal sanitario no seguimiento das pautas do seu tratamento e, como consecuencia, proporcionando unha maior efectividade na súa asistencia clínica".

"O proxecto busca a humanización hospitalaria na atención aos pacientes pediátricos, facéndolles máis doada e menos traumática a súa estadía hospitalaria, a asistencia a probas diagnósticas ou o seu paso polos quirófanos do hospital", añade.

DESTINO. Uno de los vehículos irá destinado a la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria, con el fin de que el traslado de los pacientes hasta el quirófano reduzca "a ansiedade dos menores antes de entrar na sala de operacións". El otro estará a disposición del servicio de Pediatría para que lo utilicen cuando vayan a realizar pruebas diagnósticas durante su ingreso hospitalario.

En el acto de entrega de ambos vehículos teledirigidos estuvieron presentes el gerente de la Estructura Organizativa de Xestión Integral (Eoxi) de Lugo, Cervo y Monforte de Lemos, Ramón Ares Rico; el presidente de Aprevar y de Cruz Roja, Luis Abelleira Mayor, y el secretario provincial de esta ONG, José Luis Fernández Armesto, así como personal del servicio de Pediatría y de la unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria.

En este proyecto también están involucrados los equipos de enfermería, auxiliares y celadores del hospital.

El Hula es uno de los contados centros sanitarios españoles en los que se aplica esta iniciativa desde que la pusiera en marcha la clínica IMQ Zorrotzaurre de Bilbao. Su eficacia es indiscutible. Los niños que van conduciendo al quirófano se quedan dormidos antes de la intervención y se despiertan más tranquilos.