Viajar en tren a Lugo, una odisea muy poco asequible

Viajar a Lugo en tren nunca ha sido fácil, pero ahora, tras la supresión de los trenes hotel, se está volviendo prácticamente imposible. La incomunicación queda retratada en la experiencia de una residente en Barcelona que ayer denunciaba que se tuvo que gastar 70 euros en un taxi para venir a Lugo desde Monforte, dado que ahora no hay conexión ferroviaria directa a Lugo desde Cataluña y al llegar a la ciudad del Cabe descubrió que, al contrario de lo que le habían dicho en Renfe en la capital catalana, no había ningún tren que enlazara con Lugo.

Al no haber tren hotel, el viaje se hace pesadísimo, contaba la mujer, que relataba que había salido a las 9.30 horas de la estación barcelonesa de Sants y no llegó a la de Monforte hasta las 20.30 horas. Después de un viaje tan agotador, los pasajeros que se dirigían a la capital se encontraron con que no tenían un tren con el que enlazar para llegar a Lugo, y tampoco un autobús, se lamentaba.

"Soy pensionista y tengo descuento por eso, pero es que en el billete de ida y vuelta en tren gasté 105 euros y resulta que para venir de Monforte a Lugo tuve que desembolsar 70 de taxi", denunciaba la mujer, que reclamaba la mejora del servicio ferroviario en Lugo.

La mujer recordaba que hay muchísimos gallegos que viven fuera pero tienen casa en Lugo y que este año se están encontrando con muchos más problemas de los que ya eran habituales para llegar a sus residencias vacacionales.

A problemas de años anteriores, como los frecuentes retrasos o las averías que obligaban muchas veces a acabar los viaje en autobús, se suma este año la complicación de una reducción de servicios que tuvo como justificación los reajustes obligados por la pandemia.

Y la recuperación del tren hotel, en tanto, sigue sin fecha. A principios de junio, Renfe anunció que repondría el tren una vez que se alcance la fase de normalidad tras la desesacalada.

Aunque no haya fecha, ese anuncio supondría que, al menos habría, en principio, voluntad de recuperar el servicio, ya que inicialmente se había deslizado la idea de que los trenes hoteles estaban llamados a desaparecer.

En la actualidad quedan en España tres trenes hotel, los que conectan Galicia con Madrid y Barcelona y el de Madrid a Lisboa y el Gobierno había lanzado la idea de suprimirlos alegando que generan pérdidas millonarias.

Tras descartar la supresión definitiva del servicio, Renfe sostuvo que la cancelación del servicio se debía a la pandemia, ya que el tren hotel es un servicio que exige importantes medidas de control higiénico-sanitarias.

Pero en plena temporada de verano, época en la que vuelven muchos lucenses asentados en el exterior, los viajeros se están topando con un serio problema de falta de servicios.