Dos viaductos se llevan la mitad de los 22 millones de presupuesto de la Ronda Este

La mitad, aproximadamente, de los más de 22 millones de euros que la Xunta tiene presupuestados para finalizar la Ronda Este de Lugo irán destinados a las dos grandes infraestructuras necesarias para salvar el Rego de Samai y el río Fervedoira, que atravesará además sobre el paseo del Rato. Así lo expusieron este viernes Gerardo Pallares, director en Lugo de la Axencia Galega de Infraestruturas, y el delgado de la Xunta, Javier Arias, durante la presentación de la licitación de la actualización del proyecto, redactado desde 2011.

Esta nueva licitación, por cerca de 200.000 euros, es necesaria para actualizar el proyecto según las nuevas normativas que han entrado en vigor desde 2011 (como las instrucciones sobre hormigón armado y sobre drenaje) y la variación de los precios e incluso del Iva. "Estímase un prazo de execución de 20 meses para as distintas fases, incluído o período de información pública, presentación de alegacións, informes preceptivos doutras administracións e redacción final do proxecto construtivo ", aclaró el delegado autonómico, lo que implica que las obras de este enlace tan reivindicado en Lugo no comenzarán al menos hasta dentro dos años.

El tramo que falta tendrá una longitud aproximada de 2,8 kilómetros, que discurrirán entre la carretera autonómica LU-530 —hasta donde llega el tramo ya ejecutado— y la N-VI en el entorno de la conexión con la Avenida de Madrid. Se estima que tendrá una intensidad media de tráfico de 16.097 vehículos al día.

Gerardo Pallares recordó que el tramo llevará "la misma tipología que el que ya está en servicio, dos calazadas separadas por una mediana de hormigón, la misma sección y alumbrado y firme". No obstante, destacó que "hay una complejidad técnica importante, que son las estructuras. Se llevan prácticamente el 50% del presupuesto ".

El viaducto del Rego de Samai tiene 159 metros y se salvará "con dos tableros independientes con la misma tipología para hacer más eficiente la construcción". Todavía más cuidado precisará el viaducto sobre el Fervedoira, porque además cruza el paseo del Rato y la carretera para ir a desembocar en la última glorieta de la Avenida de Madrid, en A Tolda. "Hay que hacer un diseño del viaducto con cierto acabado estético", reconoce Pallares, "lo más esbelto posible y lo más integrado desde el punto de vista paisajístico. El sistema que se eligió del diseño de las pilas y de los tableros es bastante armonioso. Creo que es una buena solución porque debe ser un puente bonito".

Por último, "una cosa muy importante técnicamente hablando es pasar estructuras del ferrocarril. Se pasaría por debajo y para no afectar el tráfico ferroviario. Se haría con dos cajones que se fabrican fuera y se empujan con gatos debajo del puente. Es una estructura que puede rondar el millón de euros", aclaró.

Miguel Fernández: "Este anuncio é un recochineo da Xunta aos lucenses"

El Ayuntamiento de Lugo, a través del portavoz del gobierno local, Miguel Fernández, calificó de "recochineo aos lucenses" el anuncio realizado por el delegado territorial de la Xunta en Lugo al respeto de la modificación del proyecto, aprobado en el año 2011 por el bipartito, para completar la ronda este.



Fernández recordó que en diciembre de 2018 el responsable de carreteras de la Xunta presentó a la Federación de Asociaciones de Vecinos el proyecto técnico para esta infraestructura y que el entonces delegado de la Xunta, Xosé Manuel Balseiro, lo anunció en precampaña electoral.



"Un acto no que tamén se afirmou que nos primeiros meses do ano 2019 xa se terían resoltos os trámites administrativos para que no 2020 figuraran xa as partidas concretas asignadas aos traballos", dijo Miguel Fernández, que añadió: "Tres anos despois, non só non hai nada diso senón que ademais proclaman que teremos que gastar outros 198.735 euros en actualizar o proxecto".