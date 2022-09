"Vi a muchos jóvenes de 20 años enfermos mentales por las drogas"

HASTA QUE LE tocó hacer prácticas, Marta Hahn Bergantiños no se imaginó que el consumo de cannabis podría ser la causa de la aparición de trastornos psicóticos entre jóvenes de su edad. Tan impresionada quedó de lo que vio y de los efectos que puede llegar a tener el consumo de esta droga que decidió profundizar un poco más y hacer su Trabajo Fin de Grado (TFG) centrado en este tema. Un tema que no olvidó, pese a que ahora su destino es la unidad de Neonatos del Hula.

¿Qué vio en su etapa de prácticas hospitalarias que tanto la impactó entre consumidores de cannabis?

Vi que había mucha gente de mi edad, con 20 y 21 años, que se habían convertido en enfermos mentales con trastornos psicóticos a causa del consumo de drogas, sobre todo cannabis.

¿Algunos de estos jóvenes llegaron a estar ingresados en la unidad de Agudos de Psiquiatría?

Sí, llegó a haber casos de jóvenes consumidores de cannabis o de otras drogas que, debido a una predisposición genética, acabaron desarrollando una enfermedad mental como, por ejemplo, una esquizofrenia o delirios.

¿Cuál sería el porcentaje de pacientes que vio en esta situación?

Se podría decir que uno de cada seis pacientes con trastornos psicóticos tienen estos problemas por el consumo de drogas. De hecho, hay mucho enfermo psicótico con tratamiento en el hospital de Calde. Quizá es un problema que afecte más a los hombres, entre los 16 y los 35 años.

¿Cree que esto es algo totalmente desconocido por los adolescentes que se inician en el consumo de porros y hachís?

La edad media de inicio en el consumo de cannabis es cada vez más temprana. Los últimos estudios la sitúan en torno a los 14 años, que serían alumnos de segundo de Eso. La verdad es que, hoy en día, si quieres consumir algún tipo de droga, lo tienes superfácil. No es complicado conseguir droga en la calle para los adolescentes. Y lo malo es que cuando compras cannabis en la calle, no sabes ni lo que consumes. Al final, se está normalizando el consumo de droga y más que nunca los más jóvenes desconocen las consecuencias.

¿Son habituales los casos en Urgencias de brotes psicóticos derivados de un consumo o una adicción a algún tipo de droga?

Sí hay casos de brotes psicóticos pero, quizás, entre la gente que más consume o que mezcla drogas. La gente no es consciente de que el mezclar drogas puede derivar en una enfermedad mental. Las prácticas las hice en un hospital andaluz, ya que estudié allí la carrera, y allí quizá había más casos. En Lugo, vi en Urgencias más gente bipolar y depresiva. También intentos de suicidio, tanto en jóvenes como en mayores.

¿Hasta qué punto cree que la sociedad también vive ajena a las consecuencias que puede tener el consumo de cannabis?

La sociedad, por lo general, no es conocedora de esto. Ve como algo normal fumarse un porro y la gente no es consciente del daño que esto puede causar en un consumidor habitual de cannabis. Aparte de los trastornos psicóticos, el consumo frecuente de porros genera problemas de concentración, conciliación del sueño y relaciones personales y laborales. Pero, por lo general, hoy no se tiene miedo a las drogas.

Cuando un consumidor habitual de cannabis se enfrenta a un brote psicótico ¿se encuentra ya ante un camino sin retorno?

Hay brotes psicóticos puntuales pero, generalmente, el consumo de cannabis continuo conlleva la aparición de brotes psicóticos más frecuentes entre aquellas personas que ya tienen predisposición genética. Hay, por ejemplo, casos de gente que llegó a ir a centros de desintoxicación por el consumo de tabaco, cannabis y drogas más duras y todo esto pasa factura, ya no eres el de antes.

¿Qué se puede hacer para que la gente esté más informada?

La figura de la enfermera escolar jugaría un gran papel en esta cuestión porque la base es la educación en el colegio y en casa.