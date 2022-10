El Caudal Fest 2023 ya tiene cabezas de cartel. Vetusta Morla, que inauguró el festival a orillas del Miño en 2018 y este año reunió a 50.000 personas en el Wanda Metropolitano, volverá a Lugo "con novo disco e no mellor momento da súa carreira", aseguró el responsable de contratación del festival, Fernando Gómez. Estará también otra referencia del indie rock español, Sidonie, a quien le gusta mucho tocar en Galicia pero lo hace poco, explicó Gómez, que detalló los atractivos de los primeros artistas junto a la alcaldesa, Lara Méndez, y el responsable financiero y de márketing, Alfredo Cordero.

El próximo Caudal Fest será el 15 y el 16 de septiembre, según adelantó Méndez, y las entradas salen a la venta este jueves a las 12.00 horas, a 39 euros más gastos para dos días. El Caudal es el primer festival del norte de España y de los primeros del país en avanzar el cartel de 2023. En este estará Berto, un artista gallego que visibiliza temas que han adquirido protagonismo en la agenda pública tras la pandemia, como la salud mental. "Parece contraditorio pero fai un show moi divertido", aseguró Gómez.

La La Love You, uno de los grupos más nuevos del indie rock español que ya iba a estar en la edición pasada y no pudo, y Ojete Calor, "unha proposta innovadora e ecléctica" que hace videoclips con letras cómicas, están también confirmados.

El programa del Caudal Fest, un festival que promueven la agencia Bring de Noise y el Concello con la colaboración de la Xunta y Estrella Galicia, irá creciendo en los próximos meses y en él tendrán cabida otros artistas gallegos y lucenses, como sucedió en ediciones pasadas. El festival es una gran plataforma para ellos porque, destacó la alcaldesa, es un evento consolidado ya en el circuito nacional y despierta interés también fuera de España. En la pasada edición se acreditaron más de 80 medios de comunicación, que también contribuyeron a dar a conocer la ciudad, afirmó Méndez.

El Caudal llegará en 2023 a su quinta edición, tras un año de parón por la pandemia y otro de celebración más modesta, y es ya la tercera gran cita festiva de la ciudad, tras el San Froilán y el Arde Lucus, afirmó Méndez.

La alcaldesa presentó el próximo Caudal Fest cuando está a punto de arrancar oficialmente el San Froilán y aprovechó para animar a vecinos de Lugo y de otros lugares a participar en las patronales lucenses, que son "moito máis que concertos". Es pulpo, atracciones y tradición, desde el Domingo das Mozas al desfile de ganado autóctono.

Méndez también promovió este lunes una reunión telemática de las ciudades y localidades que conforman el Eixo Atlántico, entidad que preside, para avanzarles algunas de las propuestas que acogerá Lugo en 2023 por ser Capital Cultural del Eixo, como teatro, arte urbano, exposiciones y certámenes gastronómicos, entre otras.

Revulsivo para la ciudad

El Caudal Fest reunió a unas 30.000 personas en la edición de este año, según datos de los organizadores y se calcula que dejó unos 4,5 millones de euros en la ciudad y sus alrededores, en actividades tan diversas como la hotelería, la hostelería, los taxis, los supermercados y las gasolineras, destacó la alcaldesa.

Méndez recordó que la ocupación hotelera en la ciudad fue del 100% , por lo que acabaron beneficiándose localidades cercanas, dijo. Según datos de la organización, el 60% de los asistentes fueron de Lugo, el 30% del resto de Galicia y el 10% de otros lugares de España.

El Caudal Fest generó unos 300 puestos de empleo directos y unos 1.800 directos, afirmó la alcaldesa, que destacó la importancia que el festival tiene también para potenciar la industria de la música y para promocionar la ciudad. "O Caudal Fest a día de hoxe é unha alternativa máis para vir á nosa cidade", afirmó la regidora.

¿Casualidad o intención?



La presentación del Caudal en pleno San Froilán se debió, según explicó el equipo de alcaldía, al interés de los promotores por lanzarlo ya y convertirse en uno de los primeros festivales en avanzar el cartel y a la imposibilidad de comparecer antes por problemas de agenda de la gente de Bring the Noise. De hecho, su referente, David Méndez, tampoco pudo estar este lunes en Lugo.



Sin embargo, resulta imposible no hacer una lectura política de esta circunstancia, y de que también ayer se incidiese en la agenda de Lugo como Cidade da Cultura do Eixo Atlántico en 2023, si se tiene en cuenta la plataforma que supondrá el San Froilán para el BNG si la fiesta sale bien y el malestar del PSOE por haber dejado a Méndez fuera del programa.