Veterinaria incorpora realidad virtual y animales simulados para investigar

La realidad virtual y los modelos animales de simulación son dos de las herramientas innovadoras para la docencia que acaba de implementar la facultad de Veterinaria del Campus Terra de la USC, cuyo alumnado, así como el cuerpo de docentes e investigadores, ya tienen a su disponer una sala de realidad virtual, así como una cada vez más completa aula de habilidades clínicas en la que los estudiantes pueden experimentar con modelos animales de simulación.

La realidad virtual constituye una herramienta nueva, pero que está introduciéndose con un elevado grado de éxito en la actividad docente, subraya el decano de la facultad de Veterinaria de la USC, Gonzalo Fernández, quien entiende que estos nuevos recursos tecnológicos, que no pueden sustituir el tradicional proceso de enseñanza-aprendizaje, pues "non é o mesmo unha simulación que as prácticas en situacións reais e con animais vivos", sí que se antojan como "un recurso apropiado e interesante para complementar e reforzar a docencia universitaria, así como para mellorar a formación práctica do alumnado".

El aula de realidad virtual permite, entre otras aplicaciones, según indica Gonzalo Fernández, "facer accesible para o alumnado, a través de vídeos ou imaxes, un abano moito máis amplo de granxas e demais centros e instalacións con animais nos que, por razóns de bioseguridade ou por mor da súa distancia respecto do centro universitario, resulta inviable a realización ou organización de actividades presenciais".

Los usuarios de la realidad virtual pueden visitar granjas o laboratorios e incluso visualizar cirugías como si estuvieran allí

Las aplicaciones virtuales pasan por hacer comparativas entre distintas instalaciones, conocer y viajar de manera virtual por situaciones, casuísticas y dependencias diversas en una misma sesión, visualizar, casi de manera presencial y en primera persona cirugías u otras intervenciones médicas, estudios anatómicos, modelos moleculares...

Animales sofisticados

Las nuevas dependencias universitarias, que cuentan con la supervisión permanente de personal docente, ofrecen al alumnado la posibilidad de experimentar y practicar muchos de los cometidos que deberán realizar en su actividad profesional. Además, al contar con modelos animales muy sofisticados, el alumnado tiene la oportunidad de explorar y conocer las características y el funcionamiento de sus respectivos órganos sin que su aprendizaje afecte a animales vivos.