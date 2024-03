Veterinaria identifica las bacterias que provocan infecciones graves de orina

Investigadores del Laboratorio Nacional de Referencia de Escherichia coli (LREC) de la facultad de Veterinaria del Campus Terra han identificado a las principales bacterias responsables de las infecciones graves de tracto urinario.

Su trabajo de investigación, según informa la propia universidad, les ha permitido el desarrollo de protocolos de laboratorio que simplifican su detección y vigilancia en centros hospitalarios.

Al mismo tiempo, añade la institución académica, la caracterización de "estos clones bacterianos" favorece el desarrollo de vacunas eficaces para frenar su propagación o, en su caso, mitigar el impacto que estas bacterias tienen en la salud humana.

La revista internacional especializada en Microbiología Clínica Frontiers in Cellular and Infection Microbiology informa de los resultados de las investigaciones desarrolladas por el equipo de la USC, liderado por la catedrática Azucena Mora, en el artículo Fluoroquinolone resistance in complicated urinary tract infections, una publicación científica de la que también son autores Isidro García-Niño, Vanesa García, Pilar Lumbreras-Iglesias y Javier Fernández.

Esta publicación, en la que se detallan los principales clones de E. coli responsables de infecciones del tracto urinario que ya no responden al tratamiento con antibióticos, constata algunas de las conclusiones ya recogidas en el último informe elaborado por la Sociedad Española de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas SEIMC-BMR 2023.

El trabajo revela que las llamadas "superbacterias" provocan más de 20.000 muertes cada año en nuestro país.