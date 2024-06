Veterinaria, la fábrica de la salud pública

Veterinaria se convirtió en abril en la primera facultad de la USC en lograr el sello de excelencia de la Xunta a la calidad de la formación. No es de extrañar, pues, que haya cola por estudiar ahí. Pero es un reconocimiento que retrata a la vez el nivel y relevancia de un centro universitario que hace mucho más que formar profesionales y que resulta capital para la salud pública.

Gonzalo Fernández, el decano, recuerda que la última epidemia de fiebre aftosa en el Reino Unido, en 2001, le costó a ese país el 1% de su PIB y obligó al Gobierno a sacrificar 4 millones de animales, "por hacer las cosas mal". En Francia, donde "se actuó bien", el brote se cortó sacrificando a 147 animales.

Fernández rememora ese episodio como una forma de explicar lo decisivo que es escuchar a los veterinarios. Y él se ha tenido que hacer oír en alguna ocasión. Recuerda que cuando hace unos años hubo que hacer frente a un brote infeccioso en Galicia un conselleiro le llamó, nerviosísimo, porque él había determinado que era preciso sacrificar 150 animales. "Cuando le dije que eran esos 150 o arriesgarse a perder toda la cabaña gallega, se acabaron los reparos y me dijo que adelante, que actuara".

Un profesor de diagnóstico por imagen de la facultad, Dani Barreiro, cuenta entre risas que a Gonzalo Fernández se le reconoce el doctor House de la medicina animal. El decano es especialista en garrapatas. Si él detecta y alerta de su presencia en una zona contribuye a la detección de infecciones que de otro modo podría ser complicado diagnosticar. Para él esa es solo una prueba de la relevancia que la veterinaria tiene para la salud humana.

Hay muchas pruebas de esa contribución de los veterinarios: la tuberculosis, la rabia, la brucelosis, la salmonelosis... Enfermedades que los profesionales han puesto bajo control o extinguido y que eran una amenaza para los humanos.

Pero ahora mismo, y tras ser reelegido decano recientemente, Fernández se ve a sí mismo también como el 'alcalde' de una pequeña ciudad, en la que hay prácticamente de todo.

Y es que Veterinaria es un gigante de 50.000 metros cuadrados, con 8 edificios enormes y complejos, con once sistemas de calefacción diferenciados, por ejemplo. Y sí, hay de todo: banco, cafetería con restaurante, farmacia, un auditorio con todo tipo de usos culturales, sociales y científicos, aula de teatro... "Solo nos falta el Gadis", bromea el decano. Se lamenta de que los lucenses conozcan tan poco la facultad y lo que representa.

Es un complejo enorme, con muchos servicios que gestionar. Y los más mundanos son importantes para que funcione lo esencial de una facultad en la que la mitad los inmensos edificios están dedicados a laboratorios y despachos y en los que trabajan dieciséis grupos punteros de investigación, cinco de ellos declarados de referencia competitiva.

En la facultad trabajan varios de los grupos de investigación con más proyección internacional de la USC. Hay 120 profesores que compaginan investigación y docencia y unas 50 personas más dedicadas en exclusiva a la investigación, que dependen directamente de esos grupos punteros.

Las granjas

Pero con ser mastodóntica y albergar áreas de trabajo estratégicas, la facultad va mucho más allá de los límites del campus.

Una parte importante es hoy la granja de vacuno que funciona en Castro de Ribeiras de Lea, montada por la Diputación. Allí se prevé crear también una granja de porcino que en la facultad esperan con ansia. Son centros decisivos para la formación de los alumnos y también para incorporar la innovación a la actividad ganadera y a la veterinaria.

Esas granjas también cuentan a la hora de pasar los exámenes de acreditación europea que el centro debe superar cada siete años. En marzo de 2025 se volverá a iniciar ese proceso de evaluación del centro y en Veterinaria no se deja de trabajar nunca para superarlo, advierte Gonzalo Fernández.

Pero ese trabajo no es solo hacia adentro. En el trabajo de la facultad, y en la formación que se ofrece a los alumnos, cuenta mucho la colaboración con granjas de todo tipo y también con empresas.

Los acuerdos especiales con grandes compañías permiten, por ejemplo, que los alumnos hagan prácticas y en algunos casos sus trabajos de fin de grado. Son fórmulas que permiten dar una especialización añadida a profesionales apreciados y muy demandados. "Ahora mismos pueden elegir dónde trabajar y las opciones son muy variadas, también en la administración. Solo este año han salido 130 plazas de funcionario", destaca el decano.

Y si los alumnos son cotizados se debe al valor de la profesión y de la formación, en la que la mitad del tiempo se dedica a prácticas. Es algo que ocurre ya desde el primer curso y que exige que los alumnos trabajen duro, reconoce Fernández.

Cuenta que, de hecho, la carga formativa es tan fuerte que los cinco años de la carrera se quedan cortos. En media Europa se está yendo ya a los seis años de formación y ese ha pasado a ser también un objetivo de los decanos españoles, detalla.

Alumnos: Ocho aspirantes para cada plaza

En Veterinaria hay 760 alumnos. Y no es fácil entrar. Hay ocho solicitudes por cada plaza, lo que supone que solo entran los de mejores notas.

La mayoría de los estudiantes son ya mujeres y la mitad son de fuera de Galicia.

Hay tendencias que han llegado a la facultad y el decano estima que hoy solo un 30 por ciento de los alumnos quieren dedicarse a labores básicas para la salud pública, como es el trabajo en granjas.

Es un fenómeno global, derivada de una sociedad cada vez más urbanita, que ha llevado ya a que algunos países den becas y ofrezcan estudios gratuitos a quienes acepten dedicarse a esa práctica profesional, cuenta Fernández.

Pero de Veterinaria salen mucho más que profesionales que vigilan la salud en granjas, cuidan de los animales domésticos o garantizan la salud pública desde los mataderos o desde el control de fronteras, frenando la expansión de enfermedades. De la facultad lucense salen también investigadores en farmacología, desarrolladores de nuevos productos y algún alumno ha acabado en Emiratos Árabes atendiendo rapaces.

Seguridad: Rastreo de la enfermedad

En Veterinaria no dan aún crédito a que en Galicia no se contara con ellos cuando estalló la crisis del covid. Tienen medios y capacidad para investigar y actuar, recalca la profesora Maribel Quiroga. Especialista en Ciencias Clínicas, ella está, entre otras cosas, al frente de la sala de necropsias, donde los procesos de bioseguridad son estrictos y se aplican rigurosos sistemas de circuitos limpios y de desinfección que hacen pensar e las películas de ciencia ficción. Se sigue ahí el rastro de enfermedades y muertes sin explicación. Cada día se analizan de tres a cuatro cadáveres de animales. Las muestras que se toman pasan a laboratorio y si los resultados no despejan las dudas el estudio sigue en la sala de microscopios de discusión.