Verse en el espejo del otro

APRENDER A mirarse en el espejo del otro es un sano ejercicio de empatía para comprender otras realidades muchas veces muy alejadas de la nuestra. Los jugadores del Breogán tuvieron el lunes una oportunidad de oro para verse reflejados en un espejo ajeno. En este caso, en el de los integrantes de Cogami, con los que compartieron por un día sus dificultades para lograr ser uno más en esto de la integración social y para vencer barreras arquitectónicas.

El acto –llevado a cabo delante del palacio de San Marcos– fue organizado por la Diputación y el colectivo de discapacitados, dentro del contrato de patrocinio de la institución provincial por el que el club se compromete a trabajar con entidades de interés social de la provincia. Se trataba de un conjunto de actividades lúdicas para sensibilizar a la población de la problemática y las dificultades que tienen las personas en sillas de ruedas.

