El veredicto del jurado satisface a los familiares de Clara Expósito

Todo el peso de la ley recaerá sobre el lucense Francisco Javier Belda, de 48 años de edad, por acabar con la vida de su pareja, Clara Expósito, de 49 años, al asestarle cuatro cuchilladas en el cuello en su domicilio del barrio de As Gándaras en febrero de 2020. Las dos abogadas que ejercieron la acusación particular en nombre de los familiares de la víctima se mostraron el jueves "satisfechas" con el veredicto del jurado que declaró al procesado culpable de asesinato, tras apreciar la agravante de parentesco y desestimar la eximente o la atenuante de que actuó bajo los efectos del alcohol y sustancias estupefacientes.

Estas letradas apuntan que la condena que le impondrán a Francisco Javier Belda se aproximará a los 25 años de prisión que solicitaron ambas, como también lo hicieron la Fiscalía y las acusaciones populares, en el juicio celebrado esta semana, a lo largo de tres días, en la Audiencia Provincial de Lugo. La pena mínima a la que se enfrenta son los 20 años y un día de cárcel, que solicitó el abogado de la defensa tras hacerse público el veredicto.

"Los miembros del jurado fallaron correctamente. El veredicto es idéntico a mi escrito de acusación", afirmaba el jueves la letrada Fernanda López, que representa al primogénito de Clara Expósito, a la madre de esta y a su hermano.

Esta abogada reiteró que la alevosía, que es la circunstancia que determina que sea asesinato y no homicidio, quedó "acreditada" porque el acusado "cogió totalmente desprevenida y completamente borracha" a la víctima, "cuando estaba haciendo sus necesidades". Agregó que esta "no tenía heridas defensivas en brazos ni manos", en un cuarto de baño "superpequeño en el que estaba todo en orden", prueba, a su juicio, de que "no hubo ningún forcejeo, ni lucha".

El hecho de que no se apreciase el agravante de violencia de género no influirá en la condena que le impongan al procesado

Coincidió con esa apreciación la letrada Cristina Martínez, que ejerce la acusación particular en nombre de la hija menor de Clara Expósito, quien afirmó que el acusado acabó con la vida de su pareja sentimental "a traición" aprovechándose de "la vulnerabilidad de la víctima".

Fernanda López hizo también hincapié en que los informes de los forenses fueron "muy contundentes" y pusieron de manifiesto que Francisco Javier Belda estaba "superlúcido" cuando cometió este crimen por "todo lo que hizo después, limpiar la sangre del suelo, deshacerse del cuchillo, intentar preparar una coartada...". Precisó además que "tenga adicción al alcohol no significa que no sepa lo que hace".

Su colega destacó que los miembros del jurado -siete hombres y cuatro mujeres- no estimaron ningún eximente ni atenuante. "Descartaron que sufriese tanto un brote psicótico como un alcoholismo severo que le hubiese mermado las capacidades cognitivas y volitiva", señaló.

crimen machista. Aunque el jurado desestimó el agravante de violencia de género, que solicitaba Cristina Martínez y la acusación popular ejercida por la fundación Amigos de Galicia, esta letrada mantiene que sí se dio en "este crimen machista" porque "hubo cosificación de Clara". Aun así aclaró que el hecho de que no se aplique esta circunstancia no va a influir en la condena que le impondrá el tribunal a Francisco Javier Belda tras declararlo culpable el jurado.

El abogado de esta fundación, Francisco Lago, apuntó que el autor confeso "ejercía control sobre la víctima, la impedía comunicarse con otros hombres y le controlaba sus conversaciones practicando una posición de dominio sobre ella por el simple hecho de ser mujer".

Fernanda López y Cristina Martínez también coincidieron en destacar la agilidad del veredicto del jurado, que tomó su decisión en poco más de "tres horas", un corto periodo de tiempo que no se registró en anteriores causas que fueron juzgadas por un tribunal popular en la Audiencia Provincial de Lugo.

Además de la pena privativa, el procesado tendrá que hacer frente a una indemnización a los familiares de la víctima (dos hijos, madre y hermano) por el daño moral causado, que podría oscilar entre los 193.000 euros en total solicitados por el ministerio fiscal y los 580.000 de la acusación popular ejercida por la fundación Amigos de Galicia.