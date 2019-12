Foro Lucense 📺 "Ou é verde ou non haberá futuro"

Las dificultades de dos grandes empresas como Alcoa y Endesa As Pontes dejan al descubierto la dependencia de las dos comarcas de su zona de influencia, por lo que se hace necesario buscar alternativas antes de que estas cierren, si definitivamente decidieran hacerlo. Esa es la principal de las conclusiones a las que llegaron los cuatro invitados a Foro Lucense, la tertulia que El Progreso graba en los estudios de televisión de Forus y pone a disposición de sus lectores en la página web del periódico.

"As empresas te√Īen un ciclo vital. Quen √≠a pensar que pechar√≠a Abella ou RTR? Nacen e morren, por eso hai que pensar en alternativas", indic√≥ el exconselleiro Ricardo Varela, quien se mostr√≥ especialmente preocupado por el ¬ęmonocultivo industrial¬Ľ de esas comarcas. Tambi√©n dijo que Alcoa cada poco plantea este tipo de "chantaxes" y sobre As Pontes asegur√≥ que Endesa tiene una obligaci√≥n con su √°rea de influencia.

Ricardo Varela: "O grave é o monocultivo industrial destas áreas, hai que diversificar antes de que pechen as fábricas"

Otro de los participantes en la tertulia es adem√°s una pieza importante en la negociaci√≥n con la el√©ctrica. La empresa Agroamb de Severiano √ďnega se postula como la posible suministradora principal del biocombustible con el que podr√≠a operar en un futuro la t√©rmica. "As probas foron satisfactorias, pero so duraron tres d√≠as. Haber√≠a que facer unha extrapolaci√≥n maior, sobre todo para axustar os custos", dijo el gerente de esta firma chairega de tratamiento de residuos agr√≠colas.

"Temos claro que o futuro ser√° verde, ou azul, ou non ser√°, por iso temos que traballar neste cami√Īo e noutros similares, como o do biog√°s", dijo √ďnega, que record√≥ c√≥mo en 2008 su empresa ten√≠a un proyecto para instalar digestores para metano, un gas procedente de los excrementos de las vacas, con el que se podr√≠a sustituir el gas natural. "Veu a crise e desistimos de facer ese investimento, moi cuantioso porque precisa moita obra civil", apunt√≥ √ďnega.

Roberto Bande: "Alcoa é eficiente como empresa, pero é vítima dunha regulación moi deficiente do mercado da electricidade"

Medio ambiente. En esa onda estuvo también Luis Díaz Cabanela, médico, toxicólogo y experto en salud ambiental, el cual hizo hincapié en los aspectos medioambientales. Cuestionó el impacto que tendría ese combustible natural, "porque o fume tamén sae á atmosfera", pero no obvió que hay muchas familias que viven de estas empresas "e non podemos esquecer que as persoas tamén son parte do medio ambiente".

Cabanela centr√≥ buena parte de su intervenci√≥n en Alcoa, planta sobre la que tiene realizados varios estudios, y sobre todo en la balsa de lodos de Mor√°s. "O impacto ecol√≥xico √© brutal e oxal√° nunca se produza un accidente, porque pode ser moi grave". Por todo ello, tambi√©n defendi√≥ la b√ļsqueda de alternativas antes de que toda una comarca se quede sin sustento.

Luis Díaz Cabanela: "Eu entendo que está en risco o sustento de moitas familias, pero a balsa de lodos tóxicos de Morás é un perigo"

La perspectiva macroecon√≥mica la ofreci√≥ Roberto Bande, profesor de la USC en la facultad de Ade del campus lucense. "Alcoa e v√≠tima de, digamos, dunha regulaci√≥n moi deficiente do mercado el√©ctrico", se√Īal√≥ Bande, quien puso el dedo sobre la llaga: "O problema, nos dous casos, √© enerx√©tico, coa paradoxa de que Galicia √© excedentaria en produci√≥n el√©ctrica".

Severiano √ďnega: "O noso material ten capacidade calor√≠fica para a central das Pontes, agora √© unha cuesti√≥n de afinar os custos"

El profesor de Economía reconoció que, cuando las decisiones se toman muchas veces tan lejos de nuestras fronteras, es difícil tomar medidas definitivas por parte de los gobiernos y apeló, como el resto de los contertulios, a buscar nuevas formas de crear proyectos industriales y empleo. "Estamos ante unha nova revolución industrial, coa aparición de novos procesos produtivos, con cada vez máis automatización, por iso hai que fiar fino é aproveitar ben as potencialidades".