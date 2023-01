Gerardo Pardo de Vera, con la verdad por delante

Tiene 80 años recién cumplidos y su memoria todavía conserva lo que un día le dijeron los bailarines de tango de El Viejo Almacén: "Al tango bonaerense se le llama dos por cuatro porque mientras que el hombre da dos pasos, la mujer da cuatro". A Gerardo Pardo de Vera Díaz de Orbea siempre le gustó bailar. Le enseñó una exiliada cubana del régimen de Fidel Castro pero que más tarde descubrió que era ayudante del Che Guevara.

Así fue cómo se convirtió en un consumado bailarín pero, a lo largo de su vida, este hombre que ahora pasa el tiempo dirigiendo la restauración de su caserón de Ribas de Cadoalla, del siglo XVI, en Becerreá, tuvo ocasiones de hacer gala de sus dotes para la danza en otro escenario, el de la política, donde le tocó bailar con la más fea pero no la pieza más larga.

"Traté de ser incorruptible. Me presenté a la alcaldía de Becerreá por Coalición Democrática en 1979. Al final, gané pero me negué a los intereses del partido. Siempre procuré ser un librepensador y, por eso, sorprendí a mi compañera de carrera, Cristina Almeida, cuando me vio ir en las listas de Fraga. Nunca cobré sueldos, solo me abonaba el Concello los gastos y si la oposición hacía propuestas buenas, votaba a favor. Ahí surgieron mis problemas. Al final, me alegré de que me expulsasen del partido por mantener la verdad y la justicia" cuenta.

No volvió a presentarse en listas pero dice que siguió ejerciendo, de alguna forma, la política. "Escribía crónicas parlamentarias. Ahí le zurré a todo bicho viviente y si había alguien a quien no le gustaba lo que escribía, le decía: Para eso está el juzgado, si creen que les mentí", recuerda.

Uno de los políticos con el que tuvo más roces fue el expresidente de la Diputación Francisco Cacharro, del que dice que le llamaba el Duque por su ascendencia noble. Nobleza que Gerardo reconoce pero no admite. "La nobleza de sangre es una convención social. Renuncio a esa calificación de nobleza. Tengo ascendencia por todas partes pero no tengo por qué heredar títulos de antepasados", declara.

Pardo de Vera afirma descender del rey visigodo Alarico, tras hacer un estudio genealógico que llegó hasta el año 300. "Tengo un árbol genealógico físico de tres metros de alto. Mi padre había hecho hasta 1200 y yo seguí. También fueron ascendientes míos El Cid y Duncan I, el rey de Escocia asesinado por Macbeth en la novela de Shakespeare", afirma.

Con Valle-Inclán también tuvo ascendientes comunes. Le llegaron a preguntar si era su hijo. "Imposible, él murió en 1936 y yo nací en 1942. Me parezco físicamente pero no imito a nadie, me adapto a su estética", dice.

Pardo de Vera también fue ganadero. Tuvo una explotación con 60 vacas. A cada una, le asignaba una hectárea de terreno. Y también creó una fábrica de piensos. "Pensé que si no se cuidaba el campo tendríamos que comernos los coches o los aviones y, a la vez, veía la miseria que había en las aldeas. Pero no resultó", apunta.

Si algo queda por decir de Pardo de Vera es también su amor platónico por Carmen Sevilla desde los 10 años. "Era una belleza. En mi cuarto de colegial, tenía en la pared tres fotos: la de Carmen Sevilla; la de El Águila de Toledo, un ciclista que ganó el Tour de Francia, y en medio, Valle-Inclán, de quien descubrí, de niño, que se vestía como yo, cuando hacía teatro en Becerreá".

LO QUE FUE Abogado, alcalde de Becerreá, cronista parlamentario, batería y bajo de Los Relámpagos y noble de ascendencia pero no de corazón pues rechaza los títulos



LO QUE ES Un jubilado que disfruta con la restauración de un caserón familiar en Becerreá, que alberga nada menos que 500 años de historia