Un verano de patrulla por la ciudad

La ciudad nunca está de vacaciones y los incidentes que requieren la intervención de la Policía Local de Lugo se suceden en la época estival con la misma intensidad que en pleno invierno. Sin embargo, el verano modifica en muchos casos las costumbres de los ciudadanos y aumenta el volumen de los servicios vinculados al ocio, como las alcoholemias, las quejas por los ruidos en horario nocturno o los servicios de atención a los turistas.

Los visitantes que recalan en Lugo demandan sobre todo información y no dudan en acercarse a las patrullas para preguntarles por una dirección determinada, asesorarse sobre la hostelería de la ciudad, o hacer consultas sobre los horarios de apertura de los edificios públicos.

"Nos preguntan de todo, tanto en la calle como llamando por teléfono a comisaría. A veces nos piden incluso información de otras ciudades y nosotros intentamos buscarla en internet y ayudar al ciudadano en lo que podamos", comentan los agentes.

Al margen de la demanda de información, el aumento del turismo en Lugo no acarrea un incremento relevante de trabajo para la Policía Local, salvo por un contratiempo que se sucede prácticamente a diario: El uso inadecuado de los parquímetros.

"La mayor parte de las máquinas ya no conservan el precinto que se les puso y los turistas desconocen que la zona azul ya no está activa en Lugo, así que intentan sacar el tique y abonar la Ora. Como ahora casi todo el mundo paga con tarjeta, la introducen en el parquímetro y este se la traga, por lo que llaman a la Policía Local para pedir ayuda", señalan.

En estos casos, los agentes tienen que solicitar la intervención de un cerrajero, que rescata la tarjeta del turista y le pasa la correspondiente factura al Concello de Lugo, que mantiene desde hace años una intensa batalla judicial con la empresa concesionaria.

"Como nos encontramos con este problema constantemente, siempre estamos atentos y cuando vemos a los turistas cerca de un parquímetro nos acercamos para explicarles que las máquinas están fuera de funcionamiento y que pueden estacionar sin problema en la zona azul. Muchas veces", apuntan, "vemos también que son los propios lucenses quienes les informan".

Los gorrillas del entorno del Hula no se van de vacaciones

Además de recorrer el casco histórico, donde se concentran los turistas que visitan Lugo, la Policía Local no deja de patrullar en verano por las inmediaciones del Hula, donde los gorrillas tampoco dan tregua a los conductores en verano.

Los agentes vigilan la actividad de los aparcacoches ilegales y tratan de disuadirlos, pero las herramientas que tienen para atajar el problema son escasas. "Los identificamos y los denunciamos, pero no podemos hacer mucho más. Siempre son las mismas personas y las consecuencias que van a tener sus actos les importan poco, ya que se declaran insolventes y no pagan las multas. Como policías", reconocen, "muchas veces nos sentimos impotentes, ya que vemos cómo les generan problemas a los ciudadanos y no podemos subirlos al coche patrulla y sacarlos de allí".

Los policías tratan de buscar cualquier resquicio legal para luchar contra esta problemática y están atentos a cualquier infracción que puedan cometer los gorrillas. El pasado martes, uno de estos aparcacoches ilegales fue denunciado por varios asuntos de tráfico.

"Vimos como se bajaba de un coche y le pedimos toda la documentación. El hombre circulaba sin seguro, sin ITV y además tenía el carné de conducir retirado. Lo vimos al volante y aun así nos negaba que fuera el conductor del vehículo", comentan.

Más alcoholemias positivas tras reuniones en pisos particulares

En materia de seguridad vial, la Policía Local realizan controles constantemente y los meses de julio y agosto no son una excepción. Los agentes reconocen que el volumen de tráfico se reduce, pero el número de infracciones no desciende a la par. De hecho, desde que arrancó el verano, la Policía Local ha detectado un aumento del número de alcoholemias positivas, una realidad en la que también influyen las restricciones derivadas de la pandemia.

"Como el ocio nocturno se ha visto afectado por la limitación de aforos y horarios, muchos ciudadanos optan por quedar en domicilios particulares, aun sabiendo que están prohibidas las reuniones de no convivientes de madrugada. La gente se relaja, consume alcohol y a veces no tiene la percepción de haber bebido en exceso, por lo que coge el coche para regresar a su domicilio, a pesar de no estar en condiciones para conducir. Ahora -señalan los agentes- es más fácil detectar a los conductores ebrios de madrugada, ya que hay muy poco tráfico por la ciudad. No suelen dar tasas muy elevadas, pero lo suficiente para poner en peligro la seguridad vial, así que son denunciados y se les inmoviliza el vehículo".

La Policía Local detectó ya a varios conductores que circulaban en patinetes eléctricos y dieron positivo en alcohol o drogas. "Cada vez es más frecuente el uso de estos vehículos de movilidad personal y muchos usuarios todavía desconocen su regulación. A menudo vemos a conductores que van escuchando música con unos cascos o que les acoplan piezas, como un asiento, cuando las dos cosas están prohibidas", advierten.

Las quejas por ruidos de madrugada son una constante

Las reuniones y fiestas en viviendas particulares acarrean también un mayor número de quejas ciudadanas por ruidos nocturnos. Prácticamente cada noche, los agentes tienen que desplazarse hasta algún domicilio de la capital para disolver algún tipo de celebración que impide el descanso de los vecinos.

En la mayor parte de los casos, la intervención policial zanja el problema y devuelve la tranquilidad a los afectados.

Y entre las quejas vecinales más frecuentes se encuentran también las denuncias por malos olores. Una de las últimas intervenciones en este ámbito tuvo lugar el pasado martes, cuando una patrulla acudió a un bajo de la Rúa Trapero Pardo por el hedor que salía del local, un almacén del sector cárnico que actualmente está vacío. Los restos y las aguas fecales que había en el interior provocaban un olor insoportable ya desde la calle.

Los policías localizaron a la dueña, que no reside en Lugo, y la mujer se comprometió a limpiar y acondicionar la instalación.

Cumplir un arresto domiciliario cuesta más en verano

Entre las intervenciones más habituales de la Policía Local de Lugo un día cualquiera de verano figuran también las comprobaciones de las penas de localización permanente.

Los agentes acuden cada día a los domicilios de los condenados para comprobar si están siguiendo las indicaciones del juez. "A veces", comentan, "no están en el domicilio y después nos ponen todo tipo de excusas, pero siempre aseguran que solo salieron de casa cinco minutos. Tenemos el caso de un hombre al que llevamos más de un año controlando, ya que incumple la pena y le van añadiendo más días de localización permanente, y así no acaba nunca de cumplir la condena", comentan los policías.

Vía pública: turismos abandonados



Mientras realizan labores de vigilancia en el coche patrulla, los agentes se fijan en todos los turismos estacionados con los que se van cruzando. Cuando sospechan que un vehículo puede estar abandonado en la vía pública realizan las averiguaciones pertinentes y lo trasladan al depósito municipal.

Turistas: problemas con los parquímetros



Los turistas que aparcan sus vehículos en las calles rotuladas como zona azul intentan pagar la Ora, ya que la mayor parte de los parquímetros no tienen precinto. El problema es que, a menudo, la máquina les traga la tarjeta, por lo que solicitan la intervención de la Policía Local, que llama a un cerrajero.

Tráfico: menos coches y más patinetes



El tráfico rodado en la capital se reduce en verano, pero aumentan los usuarios de patinetes eléctricos. Muchos conductores incumplen la normativa alegando desconocimiento. Circular mientras se escucha música o acoplarle piezas al patín, como un asiento, son dos de las infracciones habituales.

Vecinos: llamadas por ruidos y malos olores



Aunque los ciudadanos recurren al 092 por infinidad de motivos, las llamadas por ruidos y otras molestias vecinales, como los malos olores, son una constante. El estado de un bajo de la Rúa Trapero Pardo movilizó esta semana a los agentes por el hedor que desprendía, insoportable ya desde la calle.