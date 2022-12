"Ver tu cuenta vacía es sobrecogedor"

"Entrar en tu cuenta un día y encontrarla vacía de repente es sobrecogedor". Así lo definen muchas de las víctimas de los ciberdelincuentes, que aseguran sentir "impotencia" y "rabia" ante un problema que, a pesar de ser cada vez más frecuente, nadie se espera. Los lucenses que denunciaron el año pasado algún delito de estas características vieron como se habían esfumado de su cuenta cantidades muy dispares, desde 50 euros hasta más de 100.000. En algunos casos, los afectados pecaron de exceso de confianza, pero en otros muchos no hubieran podido eludir de ningún modo la acción de los estafadores.

"En mi caso", cuanta una afectada", llegué de vacaciones y de repente me llegó un cargo de 300 euros de una tarjeta Visa que yo no había utilizado en todo el mes, así que llamé al banco y me dijeron que entregase la denuncia para que me ingresaran de nuevo el dinero. No tuve ningún problema. En otra ocasión, el propio banco llamó a mi marido para decirle que tenía un cargo de 3.000 euros desde Estados Unidos. A la entidad le pareció raro y al confirmar que no lo había realizado él ya bloquearon inmediatamente la operación".

En muchas ocasiones, los bancos responden ante los clientes en estos casos, aunque no siempre es así. "Un día", cuenta otra víctima", recibí una llamada desde el número de teléfono de mi banco, así que no desconfié. Me preguntaron si había hecho alguna compra de 2.000 euros, les dije que no y me dijeron que tenía que darles algunos datos para anular la operación. Al día siguiente me faltaban 7.000 euros de mi cuenta y fui al banco, pero me dijeron que me podían devolver el dinero. Tras varias reuniones con ellos denuncié el caso en el juzgado".

Criptomonedas

Otras estafas llamativas denunciadas el año pasado en Lugo estuvieron relacionadas con las criptomonedas. Tres lucenses pagaron sendas cantidades de 60.000, 65.000 y 40.250 euros a falsos brókers que les hicieron perder en un momento todos sus ahorros.

En este tipo de estafa, el dinero que ingresan los afectados se transfiere de forma instantánea a diferentes entidades bancarias de distintos países, por lo que seguir su pista se convierte en una misión complicada. Además, es habitual que los delincuentes obtengan todos los datos de las propias víctimas y abran cuentas a su nombre, lo que complica enormemente la identificación de los estafadores. La Policía Nacional de Lugo trabajó en colaboración con la Interpol y llegó a localizar en algún caso a los intermediarios.

La nomenclatura https y el dibujo de un candado indican que una web es segura

Navegar por internet se ha convertido en una actividad imprescindible para la mayoría de la población, pero no está exenta de riesgos. Para prevenir estafas y realizar transacciones de forma segura, la Policía Nacional de Lugo —coincidiendo con la época de Navidad— aconseja tomar una serie de precauciones.

Según explican, cuando se acceda a una página web para realizar una compra online hay que buscar en la barra de direcciones las letras https, situadas al inicio de la denominación de la web, "En esa nomenclatura, la letra S significa que los datos que se envíen a esas web están asegurados por un protocolo de protección que facilita el cifrado de la información que el usuario facilita a la página (como el DNI o el número de tarjeta bancaria), así como la integridad de los datos que suministra al realizar la compra —que no pueden ser modificados o dañados sin ser detectado— y la autenticación, es decir, demuestra al usuario que se comunican con la página web deseada y no con una suplantada".

Si la página de internet es segura, también aparecerá en la barra de direcciones un candado, "que implica que la página web está certificada y que la organización que está detrás es la que dice ser, es decir, es auténtica. También indica que la conexión está cifrada, lo que significa que un observador que tenga acceso a la red que estamos utilizando —por ejemplo, un compañero de trabajo o de domicilio— no pueda ver lo que estamos haciendo", apuntan.

Interior contabilizó 1.714 víctimas a lo largo del pasado año

El Ministerio de Interior contabilizó el pasado año en Lugo 1.714 víctimas de delitos relacionados con la ciberdelincuencia. Según sus datos, 1.072 personas se vieron afectadas por estafas con tarjetas de crédito y 469 por otro tipo de estafas. Además, 87 sufrieron amenazas, 17 fueron víctimas de estafas cibernéticas, 15 de usurpación de estado civil, 9 de calumnias, 8 de coacciones y otras ocho de ataques informáticos. También se denunciaron algunos casos de acoso sexual, contacto con menor de 16 años con fines sexuales y pornografía de menores.

PERFIL DE LOS AFECTADOS. Entre las víctimas contabilizadas en la provincia de Lugo a lo largo de 2021 hubo perfiles de todo tipo. Por edades, 158 afectados tenían entre 18 y 25 años, 467 tenían entre 26 y 40, otros 440 tenían entre 41 y 50, un total de 446 tenían entre 51 y 60 años y 186 tenían más de 65. Además, se registraron 15 víctimas menores de edad. En cuanto al género, las estadísticas muestran una situación muy similar entre ambos sexos, ya que 840 víctimas fueron hombres y 872 fueron mujeres. Las fuerzas y cuerpos de seguridad instan a extremar las precauciones para no integrar estas estadísticas.