La venta de un vehículo a través de Wallapop acaba en el juzgado por estafa

La transacción de un turismo entre particulares a través de Wallapop acabó en el juzgado porque el comprador denunció al vendedor por presunta estafa y falsedad documental. El Penal número 1 absolvió al procesado, que se enfrentaba a una solicitud de condena por parte de la Fiscalía de dos años de prisión, que la acusación particular elevó a tres.

A principios de 2021 un lucense anunciaba su turismo por 2.999 euros en esta plataforma dedicada a la compra venta de artículos de segunda mano. Un compostelano se puso en contacto con él y llegó a un acuerdo.

El comprador declaró que le pagó 2.500 euros y que a cambio de esa rebaja en el precio le entregó su turismo, que estaba averiado. Precisó que en el contrato privado que firmaron se contemplaba una garantía por un año y otra cláusula por la que se concedía al comprador la facultad de desistir unilateralmente del acuerdo, en una semana, en el caso de que apareciesen averías ocultas.

El comprador denunció el caso porque, según aseguró, cuando el vendedor presentó en la gestoría el contrato para abonar la transferencia del vehículo, el documento no incluía esas dos cláusulas y la firma del nuevo propietario estaba falsificaba.

En el juicio los peritos caligráficos aseguraron que la firma no era la del denunciante, pero no pudieron acreditar que la hubiese falsificado el procesado.

El denunciado declaró en la vista oral que el comprador le pagó 1.200 euros y, a cambio de abaratar el precio, le entregó su coche averiado, que él pretendía reparar para venderlo. Aseguró que le ofreció gestionar una garantía por un año con unas condiciones más ventajosas, pero que tendría que abonarla él, y negó que hubiese una cláusula de desestimiento. Además, recordó que el contrato lo firmó en presencia del hermano del denunciante.

Dudas tras el relato

La jueza absuelve al vendedor, entre otras razones, porque el relato del denunciante "genera considerables dudas" -incluido el hecho de que no citase a su hermano para declarar como testigo-; porque "no acredita el tipo de averías que presentaba el coche ni su entidad" y porque "no ha quedado acreditado el engaño, elemento nuclear del delito de estafa", ni su ánimo de lucro.