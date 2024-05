La venta de suelo edificable en el parque de Paradai desata una tormenta política 17 años después

La venta de 66 parcelas que suman 59.382 metros cuadrados edificables en el entorno del parque de Paradai —en dos zonas distintas— realizada por la Diputación de Lugo en 2007 desató este martes una tormenta política después de que esa circunstancia fuera denunciada por el actual presidente de la Diputación, José Tomé. La venta se produjo por 3.546.318 euros, con impuestos.

El socialista calificó la operación de "pelotazo" porque la venta fue escriturada por el entonces presidente de la institución, el popular Francisco Cacharro, cuando ejercía ya en funciones, solo tres días antes del cambio de gobierno y de la investidura del socialista José Ramón Gómez Besteiro como titular de la institución.

Tomé compareció públicamente para dar cuenta de esta circunstancia y explicar por qué la Diputación siguió manteniendo esta zona verde hasta el año pasado, cuando se produjo el cambio de titularidad en el Catastro. Pero acto seguido, el PP precisaba que esa venta se llevó a cabo a través de un concurso público que fue promovido y ratificado por unanimidad por el consejo de administración de Suplusa —la empresa pública de suelo de la Diputación—, de la que en ese momento formaban parte los socialistas Besteiro y Claudio Garrido, como diputados de la oposición en San Marcos. "Estamos ante o inicio dunha guerra pública do PSOE que xa deixou de ser interna [...]. Moi tocado debeu quedar José Tomé tras o congreso autonómico do PSdeG para ir contra José Ramón Gómez Besteiro", afirmaron ayer los populares.

¿Dónde están las 66 parcelas y quién las compró?

Son 66 parcelas de entre 74 y 6.438 metros cuadrados que están situadas en dos zonas: la bolsa más pequeña está entre el vial del puente de Paradai y Serra de Meira y la más grande, más arriba, cerca de la Rúa Paradai. Fueron vendidas a través de un concurso público convocado en enero de 2007 al que se presentaron tres licitadores y que ganó el promotor Julio Pérez López, que construye en Lugo y en Ribadeo.

La venta fue escriturada dos días antes del cambio de gobierno, "nun momento de interinidade", recalcaba este martes Tomé. El actual presidente de la Diputación considera que en esa situación "os gobernos só poden acometer actuacións de trámite". Aunque, por otro lado, la formalización de la escritura era un acto debido, es decir, un paso más de un procedimiento administrativo.

¿Qué intereses tiene la Diputación en esta zona?

Las fincas que la Diputación vendió en 2007 las había comprado años antes, entre los años 2003 y 2005, a multitud de pequeños propietarios. Están en el entorno del parque de Paradai, la extensa zona verde que discurre en torno al tramo medio del río Rato, pero figuran como edificables en el plan de urbanismo de Lugo. Además, forman parte de un sector de suelo (el S-13R) en el que también tienen terrenos el Concello y la Diputación. De hecho, en los últimos años, en distintos momentos, la Diputación mostró interés en la aprobación del plan parcial que se necesita para desarrollar ese sector. En febrero de 2019, el exsocialista y expresidente de Suplusa, Manuel Martínez, reclamaba públicamente al Concello que desbloqueara este asunto. Planteaba que, en caso contrario, la Diputación emprendiera "las acciones legales pertinentes". Aludía a numerosos contactos y reuniones mantenidas entre políticos, técnicos del Concello y el propietario de esos casi 60.000 metros cuadrados, que habían desembocado en una propuesta presentada al Concello un año antes pero que no lograba salir adelante. Esa propuesta fue registrada tras otra previa que fue anulada judicialmente.

A lo largo de los últimos cuatro años se produjeron nuevas reuniones entre políticos y funcionarios de la Diputación y del Concello para tratar de avanzar, de nuevo sin éxito.

¿Por qué no se logró edificar en este lugar hasta ahora?

El constructor adquirió la superficie de suelo edificable justo antes del estallido de la burbuja inmobiliaria, lo que no ayudó a su desarrollo, pero además este depende de la aprobación del mencionado plan parcial, que hasta el momento no logró obtener el visto bueno del Concello. Inicialmente, uno de los puntos de desacuerdo era la forma en la que se proponía distribuir la edificabilidad, en torres de hasta ocho plantas. Posteriormente hubo algún punto de entendimiento, pero sin embargo no se produjeron avances en la tramitación municipal, puede que en parte porque se priorizaron otros asuntos.

El propio Julio Pérez explicaba este martes a este periódico que la compra realizada en su momento a la Diputación fue con el acuerdo de que esta promoviera el plan para poder ejecutar la edificabilidad que tiene reconocido ese suelo. Ese plan parcial fue elaborado por un arquitecto "pagado pola Deputación", explicó. "O acordo da compra era darme todo, co plan aprobado", afirmó.

Suelo privado que la Diputación cuidó durante 17 años

Tomé considera que la venta de esas dos bolsas de suelo fue "un pelotazo" del PP y que después Suplusa siguió haciéndose cargo de del mantenimiento de ese suelo privado, que está en medio del parque de Paradai, "posiblemente porque se o deixaban de facer se descubriría o ocorrido". Pese al cambio de gobierno en la Diputación, Suplusa siguió gestionada hasta septiembre de 2019 por Ramón Arias, exconcejal y candidato del PP a la alcaldía de Lugo, al que Besteiro mantuvo como gerente. En septiembre de 2019, esa fecha comenzó el proceso de disolución de la sociedad urbanística provincial que impulsó Tomé tras llegar, solo unos meses antes, a la presidencia de la Diputación. Posteriormente, su ejecutivo también adviertió "irregularidades" en otras entidades dependientes de la Diputación, como la Fundación Tor y la granja Gayoso Castro.

José Tomé, este martes en rueda de prensa. XESÚS PONTE

"O PP pensa no seu. O PSOE pensa sempre no interese xeral, na maioría social, en mellorar a calidade de vida e o benestar do conxunto da cidadanía", afirmó este martes Tomé. Este explicó que tuvo conocimiento de que ese suelo era privado hace un año, cuando culminó la disolución de Suplusa y se pidió el cambio de titularidad a la Diputación.

Por esas fechas, el área de Medio Ambiente proyectaba la mejora de equipamientos del parque de Paradai y, al percatarse de que parte del terreno era de propiedad privada, indicó a la empresa pública Tragsa —de cuyo accionariado forma parte la Diputación de Lugo— que limitara los trabajos de mantenimiento a las zonas de servidumbre del río Rato y a las parcelas de su titularidad. Esa falta de mantenimiento es muy notoria ahora y fue advertida recientemente por algunos vecinos.

El PP afeó a los socialistas que tardaran 17 años en percatarse de ese terreno ya no era público sino que había sido vendido a través de un concurso, "como se recorda anualmente en cada auditoría e orzamentos da sociedade", señaló.