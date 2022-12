"Venir hasta casa fue toda una odisea"

Ana Iglesias no se esperaba el pasado domingo que su regreso del puente de la Constitución de Londres a Lugo se convirtiese en, como ella dice, "una auténtica odisea", que acabó resolviendo comprándose otro billete de avión con destino a Oporto y viajando, todavía en la tarde del marte, desde la ciudad portuguesa hasta Santiago en autobús para completar, desde allí, su viaje a Lugo por carretera.

Fueron dos días de esperas, incertidumbre, tensión y decepción, en los que no solo esta lucense sino que centenares de pasajeros más de otros vuelos de Vueling con salida el domingo por la tarde del aeropuerto londinense de Gatwick y con destino a Santiago, Mahón, Bilbao, Barcelona y Valencia sufrieron las consecuencias de lo que, en principio, iba a ser un retraso por el temporal de nieve y que acabó siendo una cancelación de todos los vuelos y su reprogramación para varios días vista a lo largo de la semana.

"Venir a Lugo fue, desde luego, una auténtica odisea y lo peor de todo no fue solo eso, fue el trato que nos dieron el aeropuerto llevándonos de un lado para otro durante varias horas, diciendo que se atrasaban los vuelos y al final se cancelaban y sin darnos solución sobre lo que iban a hacer con nosotros. Incluso, sin ofrecernos, en principio, alojamiento y, después, con problemas también en el hotel. Por todo eso, yo acabé decidiendo comprar otro billete y volver por Oporto y hubo mucha gente, de otros sitios, que incluso llegó a hacer combinaciones con tres escalas para poder regresar a casa", explica Ana Iglesias.

"Cancelaron el vuelo y lo reprogramaron para el próximo viernes, lo que suponía pasar toda la semana en Londres", explica Ana Iglesias

Esta lucense debería llegar a casa el pasado domingo, donde la esperaban sus dos hijos y su madre, enferma de párkinson. Su situación no era nada fácil ya que tuvo que ingeniárselas para poder hacer este viaje y dejar a alguien al cargo de su familia. Además, el lunes tenía que reincorporarse en el trabajo.

Pero todo eso no fue posible. En vez de estar en Lugo el domingo por la noche, estaba dando vueltas por el aeropuerto de Gatwick, recorriendo pasillos, a veces con los termómetros bajo cero y pendiente de los mensajes de Vueling que le llegaban al correo. Así, desde las seis de la tarde hasta la una de la mañana, cuando les ofrecieron una habitación de un hotel en Brighton, a media hora en coche del aeropuerto.

"Primero, nos dijeron que iba a haber un retraso y después, a las once de la noche, y tras cambiarnos dos veces de puerta de embarque, nos dicen que está cancelado el vuelo y nos reubican en otro. En mi caso, tendría que esperar hasta el próximo viernes, a las siete y cuarto de la tarde. O sea, toda la semana allí. Eso sí, nos pagarían una indemnización de 150 euros diarios por gastos de estancia, que a poco llegarían en Londres. Al final, nos dieron habitaciones en un hotel en Brighton pero no nos ponían transporte. Luego, nos pusieron un autocar y nos llegaron también a decir que cogiésemos un vuelo en otra compañía... Todo era una incertidumbre y desesperante", explica esta lucense.

Ana Iglesias pasó dos noches de hotel en Brighton, aunque el lunes no consiguió entrar en la habitación hasta las once de la noche. "Me dijeron que solo teníamos reserva para esa noche. Así que decidí buscarme la vida y coger otro vuelo a Oporto, que salía a las nueve de la mañana del martes, y como yo otra gente que se buscó la vida de distintas maneras para volver. Hubo gente que, incluso, barajó regresar a Santiago en autocar, lo que son 36 horas de viaje y 270 libras... El caso es que otros se quedaron y, al final, les pagan toda la semana el hotel. Fue un caos total", resume.