"Venimos de Madrid y esto está dabuti"

Festivaleros de toda España se dieron cita este viernes en la explanada del Pazo de Feiras e Congresos de Lugo para vivir con intensidad la primera de las dos jornadas que componen el Caudal Fest.

Las colas para recoger los abonos para los dos días del festival protagonizaron la primera jornada sobre todo a partir de la media tarde. Los madrugadores tuvieron suerte y accedieron de manera directa a la zona de acampada y al recinto sin mayores problemas, pero los que quisieron llegar al evento con la hora pegada acabaron tirando de mucha, mucha paciencia.

Como buen vasco vengo a ver a Marea, que son de mi época. Además conozco Lugo por el Arde Lucus

Pese a este tipo de situaciones habituales en festivales que reúnen a más de 25.000 personas en un mismo espacio, los festivaleros, muchos venidos de fuera de Galicia, llenaron poco a poco el recinto y demostraron unas ganas incontenibles por escuchar a sus grupos favoritos.

Es el caso de un grupo de 21 amigos madrileños que salieron de la capital el viernes a las doce de la noche. "Esto está dabuti", reconoció Nacho, el ‘portavoz’ de uno de las cuadrillas de amigos más grandes que se juntaron en el Caudal. "Supimos de él a través de redes sociales y porque somos muy fans de Carolina Durante, que son de Madrid", aseguró el festivalero. Pese a ello, "venimos a ver a La M.O.D.A., a La Pegatina y a Marea. ¡Pero a Izal no, que no nos gusta nada!", dijeron varios integrantes del grupo justo antes de entrar al recinto. "¿Trece puestos de comida? Me voy a hinchar a hamburguesas. ¡Esto es una maravilla!"

Es la primera vez que acudo a un macrofestival como este y estoy muy emocionada. ¡Ojalá no llueva!

Otro grupo que llegó desde fuera de Galicia fue el formado por los dos Rodrigos, Andrea e Israel. "Venimos de Burgos gracias a un amigo que nos avisó de este festival, que la verdad no lo conocíamos", apuntó el primer Rodrigo. Estos burgaleses vinieron a Lugo "literalmente por todos los grupos, porque nos hemos juntado gente que no nos gusta de todo pero que a cada uno le gusta algo. A mí, por ejemplo, me encanta Toteking". El segundo Rodrigo, por su parte, vino sobre todo a ver a Beret "por el meme".

No solo llegaron festivaleros de Burgos y de Madrid. También de Badajoz, Vitoria e incluso de Ecuador y Venezuela, aunque estos últimos residentes en A Coruña y en León. Para la venezolana Waleska Carvajal era su primera vez en un festival de estas características. "Vengo por mi novio y solo conozco Beret", reconoció. A su amigo Javi, de Badajoz, no le quedó más remedio que venir. "Me compraron la entrada mis amigos de Santiago, porque estudié allí un año, y aquí estoy, venido directamente desde Badajoz".

Hemos venido 21 amigos desde Madrid. Salimos a las doce de la noche el viernes para darlo todo en Lugo

Jorge Zambrano paseaba orgulloso la bandera de su país, Ecuador, minutos antes de empezar el concierto de La Pegatina. "Vengo de León con unos amigos. Desde que estoy en España jamás he estado en algo así", reconoció.

Pese a las esperas y las largas colas, los festivaleros demostraron ganas de pasárselo muy bien y de "darlo todo" hasta bien entrada la madrugada.

