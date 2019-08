Los vendedores de Frigsa creen que los cambios no serán útiles sin vigilancia

Los feriantes del Parque de Frigsa no confían en que la nueva medida del Concello para regular a los vendedores ilegales y reorganizar las parcelas vaya a ser efectiva si no se amplía la vigilancia.

La medida anunciada el pasado lunes por el consistorio consiste en pintar unas marcas en el suelo para establecer el lugar en el que se debe colocar cada comerciante, para la reorganización de los puestos con el fin de que entren más, y para aumentar el control sobre los vendedores ilegales que se establecen en el párking del auditorio Gustavo Freire y que no pagan la tasa por colocar sus puestos.

Los feriantes con licencia reconocen que fueron avisados de que en el mercadillo del viernes habrá más control sobre los tenderos ilegales, pero no confían en que sea efectivo. "Con estas medidas el Concello quiere dar a entender que está actuando, pero creo que con pintar unas líneas en el suelo no están haciendo nada", asegura uno de los tenderos. "Penso que o suposto control que queren facer funcionará o primeiro mes e despois todo volverá a ser coma antes", comentaba otro vendedor de Vilalba asiduo a la feria de Lugo.

Los vendedores con licencia también se quejan de que con la nueva ordenanza se han reducido los metros disponibles para montar el puesto, pero no se ha bajado el precio de la licencia. "O meu posto ocupaba oito metros; con esta nova ordenanza agora queda en seis", asegura el vilalbés.

SITUACIÓN ACTUAL. Hasta ahora, la situación del mercado paralelo ha sido un descontrol total, según los vendedores con permiso. Se quejan de una falta de control sobre el acceso de los ilegales a las instalaciones de la feria y de que la Policía Local solo revisa la tarjeta de aquellos que ya la poseen, pero no se la piden a los vendedores venden de forma ilegal.

En la feria de este martes, en la hora en la que los tenderos montaban sus puestos, los ilegales del aparcamiento del auditorio ya tenían los suyos montados. De hecho, contaban con muchos más clientes que en el resto del mercadillo.

La impunidad de los vendedores ilegales queda patente en los productos a la venta: los puestos no están preparados para recoger en caso de que llegue la Policía Local, sino que se establecen con la seguridad de que no serán desplazados, poniendo a la venta objetos pesados como mesas o lámparas.

Aunque la mayoría de los puestos paralelos son mantas en el suelo, también se ha llegado a ver un coche con el maletero abierto en el que se vendían alimentos sin ningún control.

Sin mercados paralelos

Los vendedores no pueden evitar comparar el mercadillo de Frigsa con otras ferias en las que no hay ‘ilegales’. "En Vilalba, por ejemplo, lo tienen bien controlado. No hay ninguna persona vendiendo sin licencia", comentaba uno de los vendedores.



Contra el mal tiempo

También se quejan de la imposibilidad de poder montar sus puestos si hay mal tiempo, ya que en ese caso no pueden asistir a la feria, pero pagan como si hubiesen ido.