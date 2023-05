El Tour de Talento tiene como público objetivo los jóvenes, pero con una concepción generosa de la juventud, pasados los 30. No solo se dirige a estudiantes.

Efectivamente, también hay actividades para personas que ya están trabajando y quizás quieren cambiar de trabajo o aquellos que están en proceso de búsqueda. A los estudiantes de Bachillerato se les plantea alternativas como la FP Dual, por ejemplo, mientras que los que ya han acabado pueden informarse, a través de la presencia de responsables de recursos humanos de empresas afincadas en Lugo, de los distintos perfiles que se necesitan en algunas de ellas y que quizás ellos no contemplaban. Por ejemplo, una cadena de supermercados no necesita solo reponedores, también responsables de márketing o de compras. Habrá visitas a empresas como Norvento Enerxía o Vertex Bioenergy para que los jóvenes conozcan las posibilidades de la autogeneración energética os los biocombustibles. También se ofrecen sesiones motivadoras. La mayoría de actos no necesitan inscripción y se celebran en distintos escenarios.

Y se hablará de deporte.

Sí, las sesiones del jueves son muy importantes por el interés que despierta el deporte en Lugo. Es algo que se nos pidió expresamente en las reuniones preparativas que tuvimos. La de Ecuación talento: equipos de alto rendimiento será un punto de encuentro en el que dialogar sobre los valores del deporte de la mano de distintos perfiles: jugadores, entrenadores y profesionales de empresas.

Lugo es la penúltima parada del tour, ¿qué huella ha ido dejando en otras ciudades?

Hemos visto que ha ayudado a tejer sinergias entre entidades y empresas de esas ciudades que, quizás, de no haberse celebrado el tour, no se hubieran producido o hubiera sido más difícil que surgieran.

¿Cómo ha sido la acogida?

Muy buena. El año pasado se celebró por primera vez y, en cinco ciudades, se reunió en total a unos 6.000 jóvenes. Este año, esa es la media que se reúne en cada una de las ciudades en las que se celebra y en algunos casos se ha multiplicado por cuatro o cinco.

¿Cómo será la entrega del premio de investigación Princesa de Girona, que presidirá el Rey?

Acudirán los cinco finalistas del premio, que reconoce la trayectoria investigadora de un científico joven. Todos explicarán sus líneas de trabajo y sus proyectos, los presentarán brevemente, por lo que estarán presentes. El jurado desvelará allí mismo el nombre del ganador o ganadora del premio de este año.