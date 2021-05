A estas alturas de pandemia, con un número creciente de inmunizados entre los mayores, el perfil del paciente que tiene que ingresar en el hospital con covid-19 está cambiando, así como la manera en la que evoluciona la enfermedad para parte de ellos. En las últimas semanas, los especialistas que trabajan en la planta covid del Hula se han encontrado varios casos similares. "Vemos pacientes con neumonía que han recibido una dosis de la vacuna y que evolucionan muy bien, que en 48 horas se van de alta sin necesitar ningún tratamiento", explica el jefe de Neumología del Hula, Luis Pérez de Llano.

Admite que debido a esos casos tiene la percepción, aún por probar, de que incluso con media pauta de vacunación se evita la enfermedad grave. "Aquí se ingresan todas las neumonías, somos conservadores. Estos pacientes con una dosis de la vacuna permanecen en observación pero se van a casa porque se mantienen estables, no empeoran, la enfermedad no progresa a formas graves y ni siquiera necesitan tratamiento", explica. No ha habido ningún ingreso de una persona que ya hubiera recibido las dos dosis de la vacuna.

El tratamiento que reciben los enfermos que sí lo precisan también ha ido cambiando. El doctor Pérez de Llano explica que se observa que los corticoides, en el caso de pacientes que no precisan oxígeno y que ingresan en los primeros diez días de evolución de síntomas, en la fase de replicación del virus, lejos de resultar beneficiosos pueden ser perjudiciales. A esos enfermos se les prescribe el antiviral remdesivir y plasma hiperinmune. Sin embargo, si llegan a la planta de hospitalización más tarde, cuando ya la enfermedad se encuentra en la fase inflamatoria, las transfusiones de plasma con anticuerpos resultan completamente inútiles para frenar la progresión.

UCI ► Ingresos directos desde Urgencias

La jefa de la Uci del Hula, Ana Ferreiro, reconoció este jueves el reciente "entusiasmo" de los sanitarios de la unidad al comprobar que ya no había ningún enfermo ingresado con covid. "Fue un alivio ficticio porque realmente duró muy poco tiempo", admitió. Apenas 24 horas después ya había dos pacientes, ambos con el perfil del que precisa ahora la atención del área de críticos: más joven, de entre 40 y 60 años y que ingresa directamente desde Urgencias, sin estancia en planta.

Hipoxia feliz

Una característica que cumplen muchos de esos pacientes es la de manifestar la llamada hipoxia feliz, una baja saturación de oxígeno que ellos no perciben, ya que sienten que respiran con relativa normalidad.

Menos frecuencia

Ferreiro señaló que la Uci está ahora más desahogada. "No es el caso de la tercera ola que fue como un tsunami con tres o cuatro casos cada noche", dijo, aunque recordó que esto «no se ha acabado».