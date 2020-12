"No vemos bronquiolitis en niños y las urgencias han bajado muchísimo"

El uso de mascarilla, el mantenimiento de la distancia social, la reducción de la interacción con personas no convivientes, la reunión al aire libre y en espacios ventilados, la mayor higiene de manos... todo ha contribuido a disminuir la prevalencia de la patología que, a estas alturas del año, solía traer de cabeza a los pediatras, las infecciones respiratorias. "No vemos apenas bronquiolitis, síndrome respiratorio sincitial o gripe. No solo pasa en el área sanitaria de Lugo sino que es generalizado. Las urgencias también han bajado muchísimo. Solíamos tener una media de 50 niños al día y ahora llegan sobre 20 o menos de 20", admite del jefe de Pediatría del Hula, Roberto Pérez Pacín.

Reconoce que esta era la época del año en la que la mayoría de urgencias, y en consecuencia ingresos, de la población infantil se debían a la patología respiratoria. No es el caso este año. "Ingresan por otros motivos, apendicitis, por ejemplo", apunta.

No hay todavía ningún caso declarado de gripe en adultos ni tampoco en niños, una circunstancia que tiene sorprendidos a los facultativos porque, aunque el pico es posterior, en diciembre ya solían darse casos. Esto llama la atención a los pediatras, pero aún más lo hace la ausencia de bronquiolitis -una infección pulmonar de lo más común en niños y bebés- que solía ser la razón de consulta en gran parte de las que se producían en diciembre.

"Antes de las gripes, a estas alturas del año, solía haber muchas bronquiolitis", apunta el doctor Pérez Pacín al confirmar que este año se ha dado un radical cambio de tendencia.

En cuanto al covid-19, apunta que no se ha producido ninguna hospitalización pediátrica en fase infectiva, a excepción de la de un bebé de dos meses que fue ingresado por una razón más social que clínica. Como su madre fue hospitalizada por una neumonía por coronavirus, el bebé, también positivo, pasó unos días en el hospital, con una evolución positiva.

Al igual que en otras áreas sanitarias, en la de Lugo han nacido a estas alturas varios niños hijos de una mujer con covid que no se han llegado a contagiar de la enfermedad.

Kawasaki: dos ingresos por shock pediátrico

Mientras que en la primera ola no se produjo ningún ingreso por el llamado shock pediátrico de tipo Kawasaki, en esta segunda son dos los casos de hospitalizaciones de niños en el Hula.



Se produce a consecuencia de la infección del covid, pero una vez pasada la etapa infectiva. En un caso, el niño ingresó pasadas tres semanas y en otro, el más reciente, casi un mes.



A seguimiento

Este problema se manifiesta a nivel clínico y a nivel analítico, a través de unos marcadores que revelan la inflamación. La consecuencia más grave es la afectación cardiológica, razón por la que no solo se hace un ecocardiograma al niño al ingresar, sino que ese seguimiento continúa cuando recibe el alta. Por el momento, en estos casos no se ha encontrado ese problema.