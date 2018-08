Después de haberse creado un estado de alerta en toda la Comunidad por la expansión de la avispa asiática, continúan apareciendo casos de vecinos preocupados por su seguridad. Lo que debe de considerarse ya como plaga, según apuntan algunos partidos políticos, ha colapsado el sistema de retirada de nidos en el que actúan tanto la Consellería de Medio Rural como agrupaciones locales, lo que supone un grave problema para los afectados.

Esta vez las velutinas han elegido anidar en el tejado de una casa abandonada en la Praza das Illas, que, aunque no ha provocado por el momento ningún caso de picaduras, pone en alerta a toda la zona circundante. "O tellado está comunicado coa nosa casa, polo que as avespas poden chegar a entrar, incluso intentan meterse polos tubos que están conectados. O niño está incrustado na parede da casa, polo que tememos o grande que poida ser". Francisco Sixto González, vecino que ahora comparte edificio con las avispas, explica su preocupación ante la rápida evolución del nido, que podría estar creciendo a pasos agigantados en el interior del edificio.

Por otro lado, muestra su preocupación por el parque situado frente al edificio, que es muy transitado por niños. Pone por ejemplo, asimismo, el peligro que corre su hijo que "é alérxico, por iso decidimos irnos de vacacións á costa para fuxir de aquí".

INEFICACIA. El mayor problema al que se enfrentan es la falta de actuación por parte de las autoridades, que conocen el caso y "dixeron que me chamarían cando tivesen un momento libre". Francisco contactó primero con el 112, donde le recomendaron acudir al número de atención al ciudadano. "Déronme un código para agardar a lista de espera. Pedíronme os datos, e dixeron que me chamarían". Ante el colapso del servicio de retirada de nidos, los vecinos de la zona esperaban ser aconsejados para saber cómo actuar, sin embargo, no recibieron ninguna recomendación.

OTRAS AMENAZAS. Por si fuese poco, la alerta del vecindario se extiende también a los posibles nidos que puedan crear las velutinas en un futuro. Acoplado al edificio que comparten Francisco y su familia con las avispas, el Ayuntamiento cuenta con un local prácticamente abandonado destinado a la asociación de vecinos. "Está moi descoidado, hai un oco no teito no que probablemente aniden as avespas se isto segue así. Chamei para que os arranxasen e aínda estou agardando, pois están acostumados a que faga eu todas as reparacións. Teño gastado ata mil euros para que non me afecten os desperfectos", denuncia Francisco.