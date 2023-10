La velutina pone en jaque la vida en el rural sin medios ni plan para su control

El verano de 2023, que todavía se resiste a terminar en un contexto de claro cambio climático, ha sido para muchos vecinos y vecinas de la provincia el verano de la velutina. Esta especie invasora, que entró hace diez años en Galicia por la cordillera cantábrica, no ha hecho más que crecer exponencialmente en los últimos años, hasta generar en los pasados meses una auténtica alarma social, ecológica y productiva.

Por un lado, el crecimiento exponencial de la plaga -de 17 nidos retirados hace una década a los 22.000 del año pasado- ha supuesto un gran problema social, fundamentalmente para la población rural, que se ha sentido desamparada ante las demoras de más de un mes en la retirada de los nidos por parte de la Xunta. Las rutinas alteradas por el miedo a salir de casa han sido y siguen siendo la tónica habitual para muchos vecinos.

En los casos más graves, ni dentro de casa se ha estado a salvo, con ataques que han provocado caídas e ingresos hospitalarios. En Ourense, además, un vecino ha perdido la vida por sus picaduras.

Las quejas y la desesperación ante la falta de atención de la Xunta han sido constantes, al igual que la reclamación de medios para combatir esta situación. Así, muchos vecinos se quejaron a lo largo de todos estos meses de que el teléfono habilitado por la Administración autonómica, el 012, no atendía las llamadas. Otros, que sí consiguieron ponerse en contacto con algún técnico, se desesperaban ante las demoras.

Aunque el protocolo contemplaba la intervención de urgencia a través del 112 si el nido estaba situado próximo a una vivienda, fueron muchas las personas que denunciaron que no se cumplía, y las que tuvieron accidentes o picaduras por este motivo. La empresa subcontratada para retirar los nidos, Seaga, admitió estar desbordada por la gran cantidad de trabajo, al igual que otros medios de atención a emergencias, como los distintos GES de la provincia, o el consorcio provincial de bomberos.

Por otro lado, situaciones que durante el verano de 2022 fueron algo excepcional ya se hicieron comunes en distintos lugares en los últimos meses: pomares arrasados por la velutina, viñas perdidas, vecinos con miedo a recoger la fruta y, sobre todo, la situación crítica de la apicultura, un sector que sirve de termómetro para medir la expansión de la especie.

A pocos días de conocer los datos que anualmente publica Mel de Galicia sobre la recogida de este producto, se espera que la cosecha de este año sea la más baja de los últimos tiempos. "Xa levamos anos sen poder falar dunha colleita normal", indica José Manuel Fernández Sande, secretario de la Asociación Provincial Lucense de Apicultura (Apla). Al daño causado por los pesticidas y por la varroa se fue sumando, sobre todo desde hace cinco años, el perjuicio causado por la avispa asiática.

"A recollida deste ano foi das peores", indica Sande, que matiza que los datos, aún por conocer, podrían engañar, pues existe la posibilidad de que las nuevas incorporaciones oculten la escasa producción de cada apicultor. También destaca que, si este año la plaga ya ha causado estragos, el que viene será "catastrófico". Cuenta el secretario de Apla y apicultor que la presencia de la velutina se intensifica sobre todo en agosto, y a esa altura las colmenas ya produjeron la mayor parte de la miel. "Pero, coa presión que teñen dende entón non sobrevivirán para o ano que vén, por non poder conseguir alimento", comenta.

Hace referencia Sande a lo insólito de que, pasada la primera semana de octubre, las velutinas continúen muy activas bajo unas temperaturas que son más propias de agosto. Situación que revela una dimensión más profunda del problema, la de un contexto general de cambio climático. De hecho, Sande comenta que la falta de heladas en primavera contribuyó a mantener muchos nidos que no habrían sobrevivido a las bajas temperaturas. Desde el sector productivo más afectado lanzan un alerta que, de no atenderse, puede agravarse el año que viene desde el punto de vista social y ecológico, así como afectar a otros sectores productivos.

Medidas: concentración en Lugo el miércoles

El Sindicato Labrego Galego convoca una concentración para este miércoles 11 de octubre, a las 12.30, delante del edificio multiusos de la Xunta en Lugo para exigir medidas en la lucha contra la velutina.



Plan de actuación



Desde el sindicato critican que la Xunta no hubiese puesto en marcha, en los diez años que la plaga lleva en Galicia, un plan de actuación para detectarla y erradicarla, y también denuncian que no implementase la estrategia del Ministerio. Por otro lado, lamentan la falta de recursos destinados a la retirada de los nidos, así como que no haya un protocolo establecido para el trampeo y la captura de reinas, en un contexto de peligro y pérdida productiva y de biodiversidad.