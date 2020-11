Una veintena de municipios de Lugo supera los 250 casos por cada 100.000 habitantes

U total de 20 concellos de Lugo registran una incidencia acumulada en los últimos 14 días que supera la tasa de 250 casos por cada 100.000 habitantes, según reflejan los datos publicados por Sanidade en este mapa.

El concello con más contagios en esta periodo de tiempo es Lugo, con 324. Los otros municipios con la tasa superior a los 250 casos/100.000 habitantes son Xove (10), Cervo (15), Foz (27), Lourenzá (entre 1 y 9), Abadín (entre 1 y 9), Vilalba (177), Castro de Rei (13), Pol (entre 1 y 9), O Corgo (10), O Incio (entre 1 y 9), Baralla (entre 1 y 9), Sarria (39), Chantada (26), Monterroso (22), Antas de Ulla (entre 1 y 9), Carballedo (entre 1 y 9), Guntín /entre 1 y 9), Láncara (14), Rábade (entre 1 y 9) y Burela (38).

Por otra parte, hay una quincena de concellos que no han registrado ningún caso en los últimos catorce días: O Vicedo, Muras, Ourol, Riotorto, Negueira de Muñiz, A Fonsagrada, Navia, Folgoso do Courel, As Nogais, Cervantes, Pedrafita do Cebreiro, Ribeira de Piquín, Portomarín, Sober, Baleira.