Veinte de los principales restaurantes cerrarán antes la cocina desde el lunes

Los propietarios de 20 de los principales restaurantes de Lugo y sus alrededores han llegado a un acuerdo para adelantar el cierre de sus cocinas a partir del próximo lunes, una vez finalizado el Arde Lucus. Todos los días del año, aunque sean festivos o fines de semana, las cocinas de estos conocidos restaurantes funcionarán hasta las 15.30 horas y hasta las 23.30 horas y los clientes deberán abandonar el local antes de la una y media de la madrugada.

Esta alianza ha sido suscrita por los restaurantes Anda; Bulló Xantar; Os Cachivaches; Canedo; Il Farabutto; Campos; Casa Paco; Colón; Sabe; Coto Real; España; O Mercado; Mesón de Alberto; Milola; Nadela; A Nosa Terra; La Palloza; Mencía, Mencía; Casa Balbina y A Fervenza.

Sus promotores ya le han comunicado este acuerdo de carácter voluntario a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostalería e Turismo de Lugo (Apehl) para que se la traslade a los demás hosteleros con el fin de que se sumen a esta iniciativa.

Todos los miércoles desde finales de mayo los empresarios de esta veintena de conocidos restaurantes lucenses han mantenido reuniones para adoptar este acuerdo unánime.

Un portavoz de este grupo explica que con este pacto pretenden contribuir a "dignificar la profesión" y a "facilitar la conciliación familiar" tanto de los empresarios como de los empleados.

"No podemos seguir estando a expensas para cerrar de la hora a la que decida marcharse un cliente", precisa uno de los empresarios, que apunta que este acuerdo puede ser "el germen para ordenar el sector", algo en lo que coinciden que es esencial.

Otro de los aspectos que destacaron los firmantes es que se pone de manifiesto "la unión que hay en el sector de la hostelería".

Problemas de personal y para los turnos

La entrada en vigor del control horario fue el detonante para que los propietarios de esta veintena de restaurantes lucenses se decidiesen a reducir los horarios de sus cocinas, como venían barruntando desde hacía tiempo. "Si los clientes se van a las tres y media de la madrugada, los trabajadores que se quedan no pueden entrar hasta las 15.30 horas, por lo que esa misma noche tendríamos que reorganizar los turnos, lo que es inviable", explica un portavoz del grupo.

Dificultades

Los empresarios de hostelería tienen dificultades para encontrar personal. Es una carencia que se viene arrastrando desde hace años y que parece que tiene complicada solución. Ya no se trata solo de un problema derivado de la cualificación y formación de los aspirantes, sino que además es un sector que no resulta atractivo para los trabajadores debido a sus horarios intempestivos, que dificultan hacer planes de ocio o para asistir a eventos familiares y de amistades.