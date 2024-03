Veinte médicos de Familia se jubilaron en 2023 y solo se colegiaron nueve residentes

La reposición de médicos en la provincia de Lugo es puntualísima, casi inexistente, y es especialmente desoladora si el foco se centra en los médicos de Familia. Una veintena de estos especialistas se jubilaron en 2023, año en el que colegiaron 9, todos residentes.

El ritmo al que se retiran facultativos de todas las especialidades se ha incrementado exponencialmente desde la pandemia. Según los datos del Colegio Médico, en 2019 fueron 12 los profesionales que colgaron la bata, mientras que en 2020 fueron ya 32 y desde entonces se han mantenido en la treintena, o la han superado, por año. A menudo las nuevas colegiaciones son más, pero es preciso tener en cuenta que la inmensa mayoría corresponden a residentes, médicos que empiezan a formarse en su especialidad, y en gran manera también a médicos que cursaron su carrera en el extranjero y que no tienen reconocida la especialidad por lo que no pueden ejercer en la sanidad pública española. Así, por ejemplo, en 2023 se registraron 53 facultativos nuevos, de los cuales 15 son extranjeros sin especialidad homologada. De los 38 restantes, 35 son residentes.

En el ámbito concreto de Familia la diferencia entre marchas e incorporaciones es más acusada y también la pandemia marcó un punto de inflexión. En 2020 comunicaron su jubilación 21 médicos de Familia y hubo 18 colegiaciones; en 2021, se retiraron 29 y se colegiaron 14; en 2022 se fueron 19 y llegaron 13, y en 2023, se marcharon 20 y se sumaron 9. Todas las nuevas colegiaciones de médicos de Familia en los últimos 4 años, a excepción de una, corresponden a residentes.

Los médicos tienen la posibilidad de prorrogar su actividad en la sanidad pública hasta los 70 años, opción por la que se decantaban muchos facultativos de Primaria, pero cada vez menos. Esa tendencia se atribuyó por multitud de voces a la presión de la pandemia, pero otras la achacan ahora a la manera en la que se desarrolla el trabajo diario. "Las condiciones en las que se ejerce la medicina en Primaria en Galicia y en el resto de España ya no son atrayentes para los que llevan media vida dedicados a esa labor ni tampoco para los jóvenes que empiezan a ejercer. Se ha perdido la ilusión porque es un trabajo muy a destajo", explica Lorenzo Armenteros, portavoz de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).

Las prolongaciones de la vida laboral a partir de los 65 serán cada vez más escasas para los médicos de Familia, cree Armenteros, por los cambios en el modelo asistencial. Denuncia que no se han abordado cuestiones como "la contención de la demanda desorbitada o la mejora de las condiciones de trabajo, que no son solo económicas; es más, en las que lo económico no es lo más importante", dice.

Muchos médicos de Familia coinciden. No se ha adaptado el modelo a las circunstancias actuales. Hace 30 años había 400 médicos de Familia en paro y ahora es una profesión sin desempleo. Entonces, había quien podía cubrir ausencias y ahora o bien se bloquean agendas, o se traslada puntualmente a algún profesional de otro centro o se sustituye por compañeros del mismo centro.

En el caso de las enfermeras, el año pasado se registraron 119 bajas (entre jubilaciones y traslados a otras provincias) frente a las 109 altas. Ese colegio profesional empezó a percibir esa tendencia en 2021, ejercicio desde el cual hay más marchas que incorporaciones.

El área sanitaria despedirá este miércoles a los 148 profesionales de las distintas categorías que se jubilaron a lo largo del año pasado en un acto que tendrá lugar en el Hula y al que acudirá el conselleiro de Sanidade en funciones, Julio García Comesaña.

Bernardino Pardo: "Tiven a sorte de vivir unha época dourada da medicina"

Alargó su actividad como médico de Familia en el consultorio de Nadela hasta los 70 años. "Non prorrogaría máis pola situación á que están levando a sanidade pública, a un desmantelamento", dice Bernardino Pardo.

"A xubilación desfrútase pero é certo que boto moitísimo de menos aos pacientes. Ao contrario que pasa coa educación, na que os profesores co paso do tempo e ao aumentar a diferencia de idade poden verse cada vez máis lonxe dos alumnos, os médicos cada vez estamos máis preto deles, co tempo entendémolos mellor", señala. "Tiven a sorte de vivir unha época dourada da medicina, cando se construíu o sistema de sanidade pública e se universalizou. É unha mágoa que os novos non o poidan ver", añade.

Fernández Fraga: "Prorroguei ata cumplir os 70 anos e tería seguido ata os 72"

"Prorroguei ata os 70 e tería seguido ata os 72, como fixo tamén meu pai, radiólogo", explica Carlos Fernández Fraga, que ejerció durante la última etapa en el centro de salud de Burela y al que ni la pandemia convenció de colgar la bata antes. "Non o pensei, aínda que na metade da pandemia me diagnosticaron un cancro de pulmón. Aos oito meses xa estaba de volta", dice.

De 2009 a 2016 se encargó de coordinar el programa de cuidados paliativos de Galicia, lo que le obligaba a dejar la consulta dos días semanales inicialmente y uno más tarde. Cree que el empeoramiento de las condiciones de la Medicina de Familia viene no de la crisis del covid, sino de antes. "Esa etapa serviume para velo: primeiro substituíanme e despois deixaron de facelo", dice.

Luis Vila: "Cando empecei eramos só dous psiquiatras a tempo completo"

Prorrogó su actividad laboral un año y pico pero no quiso continuar haciéndolo. "Teño moitas afeccións e quería adicarlles tempo. Tamén ao meu neto", explica el que fue hasta hace poco jefe de Psiquatría del Hula, Luis Vila.

"Cando empecei a traballar eramos dous psiquiatras a tempo completo. O de Psiquiatría debe ser o servizo que máis se desenvolveu nos últimos anos", apunta y admite que en la última etapa de ejercicio profesional vivió un fuerte incremento de la demanda y la marcha de muchos profesionales a plazas disponibles en otras áreas, lo que obliga a trabajar con más presión. "Agora si que me noto máis desestresado", dice Vila, que divide su tiempo entre la música, el cine y la lectura, además de su familia.

Pilar Chao: "La verdad es que los pacientes te dan lecciones de vida a diario"

Dejó en noviembre su labor en la unidad de insuficiencia cardíaca del Hula, la que más ha disfrutado de su vida profesional. Pilar Chao comenzó a trabajar con 20 años en Calde, centro en el que no había enfermería hasta que se incorporaron ella y sus compañeras.

"Sí que echo de menos el trabajo. Era muy absorbente y también muy bonito", admite sobre su tarea en una unidad en el que la labor de Enfermería es clave y muy reconocida, ya que es la profesional de referencia para pacientes y sus familias. Su trabajo de educación y empoderamiento del enfermo tiene como objetivo evitar descompensaciones y, en consecuencia, frecuentación de urgencias y reingresos. "Son pacientes que te dan lecciones de vida todos los días", asegura.