El vehículo particular es la mejor opción de los lucenses para viajar ante el ocaso del tren

Los lucenses tienen difícil convertirse en trending topic por sus denuncias por el abandono del tren. Los madrileños han logrado por esa vía sacar los colores a los políticos a cuenta del colapso frecuente de los servicios de cercanías, pero en Lugo por no haber no hay ni trenes de los que los viajeros puedan bajarse a las vías a protestar porque los trenes se quedan parados.

En Lugo es difícil que se queden parados. Simplemente, porque casi no circulan. La actual situación de Lugo se justifica habitualmente por las obras en marcha para mejorar la vía, unos trabajos que de hecho suponen que los usuarios del tren deben desplazarse en autobús hasta Ourense.

Pero el hecho es que las obras se han ido solapando con una progresiva reducción de servicios, que convierten al tren en una opción con frecuencia inviable, además de lenta y cara para los lucenses.

El resultado es que la mejor alternativa para los viajes, que muchas veces son obligados, no una cuestión de placer, es el vehículo particular. Los combustibles no son baratos, pero puede llegar a ser más económico usar el propio coche que recurrir al transporte público, sobre todo si el vehículo lo ocupan varios pasajeros. Y, sobre todo, es más rápido.

Por mucho que el mal estado de las carreteras sea un lastre para la movilidad, el coche es la mejor opción tanto para distancias largas como para los desplazamientos a las ciudades más próximas.

Un desplazamiento a A Coruña en coche se puede hacer en una hora y diez minutos, un tiempo que se alarga hasta casi las dos horas en tren. Pero lo peor, con todo, posiblemente es que apenas hay opciones para coger el ferrocarril.

La situación se repite si el viaje tiene Vigo como destino. En tren se tarda el doble de tiempo o más que en coche. Usando el vehículo particular el trayecto se puede hacer en dos horas y diez minutos, pero en tren el tiempo se puede disparar hasta las 4,08 horas. Hay buscadores que recomiendan ir a A Coruña y de ahí enlazar con un tren a Vigo. Hay que recorrer media Galicia para llegar.

Lo mismo ocurre si el destino es Santiago. Dado que no hay tren directo, no queda otra que ir dando rodeos, lo que conlleva viajes de al menos 2,45 horas. Por carretera, sin embargo, el trayecto se puede recorrer en 1,21 horas, eso a pesar de que la autovía, que acumula años de retrasos, sigue sin completarse, con la consecuencia de que hay que sufrir aún kilómetros de mala carretera y lentas travesías a través de poblaciones.

Y si hay un destino icónico que puede resumir lo mal parado que ha salido el tren con el paso de los años es Ferrol. Ambas ciudades iniciaron un hermanamiento simbólico cuando llegó el tren y quedaron conectadas, pero el paso de los siglos no le ha sentado bien al servicio. Hoy la opción más rápida para llegar de Lugo a Ferrol es de cuatro horas y tres minutos. En coche el viaje se puede hacer en una hora y nueve minutos. La ventaja vuelve a saltar a la vista.

Ni siquiera la opción de Ourense es ahora la mejor en tren

Incluso el viaje a Ourense es ahora más rápido si se elige el coche. Cuando la obra en la vía se complete, se supone que desde Lugo hasta la capital del sur se podrá viajar en tren en una hora, pero ahora hay que usar los buses alternativos que pone Renfe y eso supone trayectos de 1,55 horas, frente a la 1,24 horas que lleva llegar en coche, y eso que es un viaje lento por el pésimo estado en el que se encuentra la carretera más rápida, la de Chantada.

Viajar al resto de capitales vecinas desde Lugo tampoco es fácil. A Oviedo, que actualmente es perfectamente accesible por autovía y que es un destino frecuente, especialmente para los vecinos de A Mariña, se puede llegar en dos horas y media desde la capital lucense. A nadie, en cambio, se le ocurriría ir en tren salvo que quiera vivir una experiencia exótica y eterna. Las alternativas que dan los buscadores si alguien se empeña en hacer ese viaje exigen casi nueve horas y media de viaje, con, evidentemente, varios transbordos por medio.

Destinos más lejanos

Otros dos destinos que exigen paciencia son Bilbao y Barcelona, dos ciudades con las que muchos lucenses están vinculados por la emigración, por lo que hay nexos y muchos viajes, sobre todo en temporadas vacacionales.

El tren es, en ambos casos, una opción para personas pacientes. A Bilbao se puede llegar hoy en coche en cinco horas, pero el trayecto en tren, también con trasbordos, se dispara hasta las nueve horas.

El destino de Barcelona es peor, sobre todo desde que desde la pandemia se suspendiera el tren nocturno, que era una opción cómoda para muchos viajeros. Hacer ese trayecto lleva 14,05 horas si se elige el tren convencional. Curiosamente, se puede ahorrar bastante tiempo y llegar en ocho horas y 37 minutos si se apuesta por ir a Madrid y coger allí un Ave.

Aunque suene a dar la vuelta al mundo, puede que esa no sea mala opción si se tiene en cuenta que el viaje en coche se estima en casi diez horas.

El avión, como para casi todas las distancias más largas, resulta al final la solución más cómoda. Pero esta por ver si esa es una alternativa con futuro, dado que en Europa se van imponiendo las políticas que prohiben los trayectos cortos en avión.

Si la mirada vuelve a las capitales vecinas, la conexión con León tampoco sale bien parada. En tren, con el obligado transbordo, el trayecto lleva cinco horas y media para recorrer una distancia que en coche se puede realizar en dos horas y media.

El resultado de casi cualquier comparativa apunta a que el único destino que puede ser rentable en tiempo si se recurre al tren es Madrid. A la capital se puede llegar ahora en 4,41 horas gracias a que la conexión es rápida una vez que se llega a Ourense, donde se puede coger el Ave.

El servicio es bueno, más si se tiene en cuenta que el tiempo estimado para hacer el viaje en un vehículo particular se acerca a las cinco horas. El coche tiene en ese caso otras desventajas añadidas, como que la entrada a Madrid por la A-6 tiene peaje y que después hay que afrontar las limitaciones que hay en la gran urbe por las zonas de bajas emisiones.

El problema de los peajes se repite en algunos de los destinos más frecuentes de los lucenses, pues la entrada más rápida a A Coruña también exige pago de autopista. Se puede sortear ese coste añadido al viaje, pero ello exige dar un rodeo de varios kilómetros, que también suponen tiempo y dinero en combustible.



El bus es rápido y eficaz, pero las frecuencias no siempre ayudan

Los buscadores, convertidos ya en una guía segura para casi todo, apuntan con frecuencia que el autobús es la mejor opción para un viaje desde Lugo. Suelen ser la opción más económica y, en tiempos, no van muy por detrás del coche particular. Con esos parámetros, es una opción recomendable para viajar, dentro de Galicia, a A Coruña, Santiago o incluso Vigo.

Viajar hasta A Coruña desde Lugo en bus lleva poco más tiempo que en coche y el coste puede ir de los 7 a los 12 euros, frente a los 17 estimados para el vehículo particular y los entre 11 y 16 euros del tren.

Si el destino es Vigo, la ecuación se repite y el bus se impone en cuanto a economía, pues el viaje puede oscilar entre los 10 y los 22 euros, mientras que en coche el coste se puede disparar y oscilar entre los 32 y los 46 euros, ya que existe el condicionante de los peajes.

Pero el problema con el autobús son las frecuencias y también que, cuando no son directos, el viaje se puede eternizar. La cuestión es que, evidentemente, las poblaciones interiores que hay entre las principales urbes también requieren servicios, de modo que hay servicios que se eternizan.

La disponibilidad horaria de buses de quienes precisan viajar por trabajo o para realizar gestiones, por ejemplo, es un condicionante para los desplazamientos entre ciudades, pero también entre las poblaciones de la provincia y eso explica seguramente el gran auge de alternativas como la del vehículo compartido.

Programas como blablacar tiene tirón en Lugo y la consulta de sucesivas jornadas apunta a que hay una media de entorno a 130 opciones diarias de viaje.

Son opciones para desplazarse a las principales ciudades, y para hacerlo además con coste reducido porque el precio de llegar, por ejemplo, a A Coruña se puede quedar en cinco euros.

Pero es modo de transporte que no solo llega ya a las ciudades. Este sábado se ofrecían, por ejemplo, alternativas para llegar a Sarria, Burela, Viveiro, Ribadeo, Pontedeume, localidades de El Bierzo o varios destinos en Asturias.

Condicionantes: Infraestructuras y servicios

Lugo estrenó el tren en 1875, cuando la capital quedó unida por ferrocarril con A Coruña. Fue una revolución, pero la escala de esa cambio histórico se multiplicó cuando en 1883 se abrió la conexión con Madrid.

El tren tuvo un enorme impacto económico, y no solo por el movimiento de viajeros, sino también para negocios como el de exportación de carne.

Sin embargo, la necesaria modernización de infraestructuras fue quedando relegada década tras década, hasta hacer ese medio de transporte poco operativo. La electrificación de la línea, por ejemplo, aún se está haciendo ahora.

Pero el problema no es solo de infraestructuras, sino también de alternativas reales. Muchos viajeros se encuentran, sobre todo en momentos de grandes desplazamientos, con que no hay plazas en los pocos trenes que circulan. La duración de los viajes está, pues, lejos de ser el único problema.

La percepción social, con todo, ha ido cambiando con los años y cada vez hay más exigencia ciudadana de servicios, aunque eso no haya parado los recortes.