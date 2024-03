El vehículo nuevo centra el primer fin de semana del Salón del Automóvil

Más de 2 000 vehículos nuevos, seminuevos, de ocasión y kilómetro cero estarán disponibles en el Salón del Automóvil de Lugo 2024, que ayer se puso en marcha en el Pazo de Feiras de Lugo. La muestra celebra su XVII edición con objetivo de superar las cifras de asistencia previas a los años de pandemia, después de regresar al formato de dos fines de semana.

Así, viernes, sábado y domingo, está teniendo lugar el del coche nuevo, mientras que del 15 al 17 de marzo los interesados en valorar la compra de un vehículo de ocasión podrán hacerlo en este mismo escenario.

Más de 42 marcas de 14 concesionarios de Lugo y provincia están presentes en los 10.000 metros cuadrados de exposición en los que los asistentes podrán encontrar una amplia variedad de modelos.

Durante los días de celebración del Salón del Automóvil de Lugo, las puertas estarán abiertas de 11.00 a 21.00 horas (hasta las 20.00h el domingo), en horario continuo. La entrada costará 3 euros y dará derecho también al acceso a la siguiente feria, la del Salón del Vehículo de Ocasión del próximo fin de semana. Los niños hasta 12 años tendrán entrada gratuita.

Dos sorteos

Además, con el objetivo de animar al comprador, además de las ofertas exclusivas y descuentos especiales que sólo se podrán encontrar en este salón, se convocan dos sorteos de 3.000 euros para todo aquel que adquiera o firme un compromiso de compra de un vehículo del salón que cueste más de 6.000 euros. Será un sorteo cada fin de semana.

La inauguración tuvo lugar este viernes, guiada por Rubén López, el gerente del Pazo de Feiras, y con asistencia del diputado de Participación Cidadá de la Diputación, Iván Castro, y del concejal de Dinamización Económica del Concello de Lugo, Mauricio Repetto, entre otras autoridades.

Asistentes a la feria del automóvil de Lugo. VICTORIA RODRÍGUEZ

Según destacó Iván Castro, el salón "se ten consolidado como un referente para a dinamización do sector da automoción e, polo tanto, para o desenvolvemento da actividade económica da nosa provincia" y es una cita "que vai na liña dunha das actuacións prioritarias que impulsa a Deputación como é o apoio aos sectores produtivos para xerar emprego de calidade".

Una idea compartida por Rubén López, que en la presentación del evento aseguró que está "plenamente consolidado, no que cada ano miles de visitantes poden comprobar ou mercar vehículos que responden ás últimas tendencias do mercado automobilístico, como pode ser as novas formas de movilidade sostible". La última edición recibió la visita de 9.000 personas.