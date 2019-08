Vecinos de Venancio Senra denuncian filtración de aguas fecales en su garaje

Los vecinos del portal 3-5-7 de la Rúa Venancio Senra denuncian que tienen una filtración de aguas fecales en su garaje, activa desde hace una semana, sin que el Concello haya sabido detenerla hasta el momento y reclaman que se tomen medidas urgentes.

La comunidad tiene 18 viviendas y comparte una misma zona de aparcamiento, que se encuentra bajo el nivel de la calle. Según explica Alfonso Ibias, ahora mismo ya hay dos vecinos que no pueden utilizar sus plazas porque "les cae el agua encima" y otros dos están a punto de tener que renunciar porque la filtración del techo ha ido aumentando de tamaño y empieza también a afectarles. "El olor es horroroso y suponemos que el agua puede ser un foco de infección", explica.

Ibias cuenta que, el pasado domingo, se avisó al Concello a través del teléfono 010. "Preguntaron si era agua limpia o sucia para saber a quién avisar, les dije que sucia. El lunes apareció Urbaser con una cisterna de agua potable. Ya les dijimos que más agua no necesitábamos", indicó.

Explica que después acudió la Policía Local y, finalmente, la brigada de aguas, que le dijo que actuaba en la traída de agua potable. "Yo avisé en todo momento que se trataba de aguas sucias. Hoy fue la gestora que nos lleva las cosas de la comunidad al Ayuntamiento y nos llamó para decir que se había pasado la mañana allí y que solo al final pudo hablar con una persona sobre este problema", dice Ibias.

El grupo municipal del PP, que también denunció la situación de estos vecinos, cree que "a xestión desta fuga visualiza a descordinación dos socios de goberno, nin eles mesmos saben quen ten a competencia xa que ata alí foi urbaser, a Policía Local, e a brigada de augas e os veciños seguen agardando polos responsables de saneamento urbano".

Además, la comunidad se encuentra ahora con que se les ha estropeado la bomba de achique, algo que Ibias achaca al hecho de que ha tenido que estar activa durante mucho tiempo. "Como el garaje está por debajo del nivel del suelo, se incluye la bomba en la construcción. Si no llegamos a tenerla esto estaría completamente encharcado", dice. Asegura que intentarán que se la arreglen este viernes porque asumen que, en el fin de semana, no se arreglará la fuga.

"Esto sigue retrasándose. Hoy [por este viernes] no creo que vengan, así que a ver si el lunes", dice.

La situación del garaje se ve perjudicada por el calor. "Huele muy mal porque se trata de aguas fecales, pero el calor hace que sea más persistente el olor", explica el residente, que pide una solución lo más rápida posible.

Por su parte, los populares lamentaron que "unha vez máis os lucenses sufran as consecuencias do desmantelamento das brigadas de diferentes servizos municipais" y se preguntan si el nuevo gobierno municipal va a seguir "asfixiando brigadas ou, pola contra, as vai reforzar, tal e como pide e defende o PP".