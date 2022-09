Vecinos de la Rúa Lamas de Prado y otras calles próximas mostraron sus quejas una vez más por las obras que se están llevando a cabo en la zona. Los afectados, que reclamaron ya hace unos días que se rebajara el bordillo del cruce entre Lamas de Prado y Juana la Loca, volvieron a protestar ayer por la evolución de los trabajos y aseguran que la situación es "insoportable", sobre todo para las personas con problemas de movilidad.

"Es increíble el descontrol que hay con estas obras. Empiezan a levantar todo y no tapan ni cierran nada. Yo tengo que usar muletas y tengo una hermana en silla de ruedas y no podemos salir a la calle. Es una vergüenza. Los obreros nos dicen que hay varias empresas trabajando y está claro que la coordinación es nefasta", explica una vecina. Los afectados aseguran que esta situación también está provocando importantes perjuicios a los negocios. "Les hacen zanjas delante de las puertas y tardan siglos en arreglarlo. Algún bar incluso tuvo que cerrar algún día porque los clientes no podían acceder y el local estaba lleno de polvo. Hay que arreglar las cosas, pero no con este descontrol", afirman.

Algunos vecinos explican que intentaron ponerse en contacto con el Concello para mostrar sus quejas, pero les fue "imposible" contactar con la persona que les indicaron. "El Concello tendría que estar vigilando los trabajos y, además de no hacerlo, no nos atienden", lamentan.