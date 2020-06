Vecinos de la Rúa Armiño denuncian el "mal estado" de la vía y exigen su arreglo

Los residentes de la Rúa Armiño, en el barrio lucense de A Piringalla, denuncian el "mal estado" de la calle y urgen al Concello a tomar medidas cuanto antes. Los vecinos se sienten "totalmente discriminados" y aseguran que es "la única calle del barrio" en la que no se actúa. "Hace tan solo unos días asfaltaron la Rúa Rei Chiquito, y ya con anterioridad arreglaron otras calles próximas, pero la Rúa Armiño siempre queda sin reparar. Por esta zona asfaltaron incluso corredoiras por las que no pasa nadie, pero a nosotros nos ignoran y nos parece una vergüenza. Aquí pagamos los impuestos exactamente igual que el resto de los vecinos y no entendemos porque nos abandonan de esta manera", comentan.

Los afectados dicen que la vía "tiene cada vez más baches" y aseguran que cuando llueve "resulta complicado" transitar. Además, explican que la maleza invade la carretera y exigen al gobierno municipal que tome cartas en el asunto para solucionar esta problemática. "Tener las fincas en esa situación es un peligro y además acarrea un problema de salubridad, ya que muchos solares son un nido de bichos y de ratas. A veces da asco ver como salen corriendo y cruzan la carretera", señalan.

Los vecinos ya mostraron sus quejas otras veces y lamentan que no se hayan tenido en cuenta. "Cada vez que pedimos explicaciones nos ponen algún tipo de parche para que nos quedemos contentos, pero lo que tienen que hacer es asfaltar la calle de una vez, al igual que han hecho con el resto del barrio".

Desde la concejalía de infraestructuras, que dirige el edil Alexandre Penas, afirman sin embargo que el departamento municipal tiene en cuenta todas las demandas vecinales y apuntan que se está actuando "en función do estado das vías". Según dicen, en lo que va del actual mandato se llevaron a cabo un total de 23 obras de asfaltado en diferentes puntos de la ciudad, muchos de ellos en el barrio de A Piringalla, con una inversión que supera los 600.000 euros.

En la Rúa Armiño, en concreto, la Concejalía de Infraestructuras no descarta realizar próximamente trabajos de desbroce y de mejora del firme, aunque por el momento no tiene previsto adjudicar la obra para llevar a cabo el asfaltado de la calle, asegura.