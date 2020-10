Los vecinos de A Residencia volverán a la calle si no va para allí la comisaría

Los vecinos de A Residencia levantarán el hacha de guerra contra la Xunta por dejar al barrio sin el nuevo edificio de la comisaría de policía contemplado inicialmente en el proyecto de dotaciones sociosanitarias que se desarrollará en el solar del antiguo Hospital Xeral. La presidenta de la asociación vecinal, Cecilia Vázquez, considera un engaño este viraje de la Xunta, que obedece a que el geriátrico -incluido también en ese mismo proyecto y financiado por la fundación Amancio Ortega- necesita una superficie de 7.000 metros cuadrados y, por lo tanto, no quedaría espacio para la comisaría.

"Nos sentimos totalmente engañados porque nos vendieron algo que no se va a llevar a cabo. Están jugando con la ciudadanía de Lugo. El Ayuntamiento y, sobre todo, la Xunta tienen que cumplir con el barrio de A Residencia, con el proyecto que nos presentaron y que nos prometieron. Y si no llevan para ahí la comisaría, volveremos a salir en la calle porque los políticos nos están engañando", explica Cecilia Vázquez.

La portavoz vecinal recuerda que, en una encuesta realizada en la zona, los residentes antepusieron la necesidad de una comisaría de Policía a la de un geriátrico, por lo que esta decisión iría también en contra de las preferencias manifestadas en ese sondeo.

Los vecinos consideran prioritaria la nueva comisaría, especialmente por la inseguridad que hay ene se barrio de Lugo desde que se cerró el Hospital Xeral

Cecilia Vázquez critica, por otra parte, que sean necesarios los 7.000 metros cuadrados de superficie para hacer el geriátrico y alega que otras instalaciones -con el mismo número de plazas, 120- ocupan menos superficie.

"Los 7.000 metros cuadrados para el geriátrico son excesivos. La residencia Orpea no ocupa ni 3.000 y tiene capacidad para 120 plazas. Y si tienen necesidad de hacer una residencia tan grande, que la lleven para el hospital de Calde. A nosotros, nos prometieron la comisaría y la comisaría tiene que ir allí", insiste la portavoz de los vecinos del barrio.

La propuesta de llevar la residencia para Calde cuenta también con el apoyo de Jesús Vázquez, presidente de la federación de vecinos de Lugo. "O sitio ideal é no solar do antigo Xeral. A residencia poderíase levar para a segunda e a terceira planta do hospital de Calde, que están desocupadas. Outra alternativa podería ser o antigo edificio de Aspnais, na rampla de Claudio López", indica.

"Necesitamos seguridad, a partir de las once de la noche ya no se puede andar por la calle", reclama Cecilia Vázquez

Por su parte, Valentín Arias, de la plataforma vecinal Unave, afirma que la comisaría debe estar en un sitio céntrico y propone que la Xunta haga un esfuerzo para que en el solar del Xeral puedan ir la residencia y la sede policial.

SINDICATOS. Si los residentes de la zona están de uñas con la modificación del proyecto, también los sindicatos policiales mostraron su malestar por este hecho, dado que supone un paso atrás en sus reivindicaciones de una nueva comisaría. Daniel Sinde, secretario provincial de Jupol, insiste en la necesidad de una nueva comisaría "ya que la actual no cumple las medidas de accesibilidad ni de prevención de riesgos laborales pues estamos hacinados: hay hasta cinco funcionarios en un mismo despacho y alguno no tiene ni silla", comenta. Sinde recuerda que llevan ya diez años reivindicando una nueva sede policial y asegura que el proyecto "está paralizado" mientras que la comisaría actual "se queda obsoleta". Respecto a posibles ubicaciones alternativas, la Jupol plantea Sanfiz, junto a la Policía Local, o Garabolos, junto a los bomberos.

Isabel Rodríguez: "Ahora mismo la prioridad del Gobierno es recuperar la plantilla policial después de la sangría de los recortes"

Miguel González, exsecretario provincial y regional de la UFP, opina que esta modificación del proyecto inicial supone "un engaño terrible y una tomadura de pelo". González insiste que la actual comisaría "se quedó pequeña" y propone llevarla a O Carme o también a Sanfiz.

POLÍTICOS. La subdelegada del Gobierno, Isabel Rodríguez, critica que el nuevo delegado territorial de la Xunta, Javier Arias, no la haya informado de este cambio en el proyecto y subraya que el hecho de que la comisaría quede fuera "demuestra la poca previsión de la Xunta al anunciar dotaciones sin saber los metros que necesita".

Isabel Rodríguez añade, por otra parte, que ahora mismo la prioridad del Gobierno es recuperar la plantilla "después de la sangría provocada por los recortes del Ejecutivo anterior del PP".

La respuesta política municipal a este cambio de proyecto por parte de la Xunta es más tibia. La alcaldesa, Lara Méndez, manifiesta que, antes que nada, hay que revisar en detalle el proyecto del geriátrico "co fin de concretar se o espazo restante resulta idóneo para acoller a comisaría".

El portavoz del BNG y teniente de alcalde, Rubén Arroxo, afirma que la construcción de la comisaría correspondería a Interior e insta a la Subdelegación del Gobierno "a que faga unha proposta sobre unha posible ubicación".

Por su parte, el PP propone que el gobierno local busque, entre las propiedades municipales de las que dispone, una ubicación alternativa para la comisaría. El portavoz del grupo, Ramón Carballo, pide a la alcaldesa que consiga del Gobierno central un compromiso político para esta nueva dotación "tan necesaria e coa que se ampliarían as instalacións actuais e se centralizarían os seus servizos que, a día de hoxe, préstanse ata en tres localizacións diferentes".