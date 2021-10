Vecinos de A Residencia convocan una manifestación en contra del carril bici

La Asociación de Vecinos y Comerciantes del Barrio de San Antonio de Padua organizará este jueves una manifestación para solicitar la instalación de la nueva comisaría de Policía Nacional en el barrio y visibilizar su oposición a la creación de una planta de biomasa, al carril bici y a la pérdida de servicios en la parcela de la antigua residencia.

Los residentes quieren hacer hincapié en que el barrio tiene unas "circunstancias especiales", puesto que la mayor parte de las edificaciones de la zona tienen más de 40 años y carecen de plantas sótano, por lo que no disponen de plazas de aparcamiento propias. Además, la media de edad en esta zona es elevada y el carril bici les puede dificultar a los vecinos sus desplazamientos por le barrio, dicen.

Por otra parte, la asociación vecinal también quiere reseñar que en las calles por las que transcurre el carril bici no solo se pierden plazas de aparcamiento, sino que en algunos casos también se pierden los árboles que se plantaron en las mismas hace años, mientras que en otras se pierde un carril en cada dirección, relegando avenidas a "meras calles de segunda" –como la Rúa Orquídea O la Ronda do Carmen– e incluso hay calles que pierden un sentido, como Marqués de Ombreiro. "Cualquier persona que necesite pasar por el barrio podrá darse cuenta de que aparcar es muy difícil actualmente, y en el momento en que se pierdan las plazas de aparcamiento y se pongan en marcha las actividades que se implementarán en los edificios de la parcela de la antigua residencia, encontrar una plaza de aparcamiento será casi imposible. La alcaldesa dice que va a sustituir las plazas de aparcamiento perdidas por plazas en aparcamientos habilitados al efecto, pero estos aparcamientos se encuentran lejos de las posibles zonas comerciales del barrio, en lugares que no son útiles y que, por lo tanto, no solucionan los problemas causados", advierten.

La manifestación prevista para mañana partirá a las ocho y media de la tarde de la rotonda ubicada en la Avenida das Américas y recorrerá todo el barrio.