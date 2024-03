Vecinos denuncian que los conductores siguen usando la Calzada da Ponte como atajo a la N-6

Vecinos de la Calzada da Ponte se quejan de que los conductores sigan utilizando esa vía como atajo a la N-6, una forma rápida de llegar desde el centro hacia esa carretera. Aseguran que, pese ser una calle peatonal, apenas se nota esa nueva característica pues sigue contando con un tráfico importante, mucho mayor del que cabría esperar en una vía que tiene reservado el paso únicamente a residentes.

La principal preocupación de los vecinos es la seguridad de los peatones. Aseguran que por la calzada circulan a menudo niños, padres y madres empujando carritos o personas mayores con una movilidad precaria, que se ven afectados por el paso continuo de vehículos. Como se trata de una vía con plataforma única y ya peatonal, algunos viandantes circulan con cierta despreocupación y se ven sorprendidos por el paso de los coches. Además, la retirada tras la peatonalización de las barreras de desaceleración implica que algunos vehículos alcancen ahora más velocidad que antes, lo que la convierte en una vía todavía más peligrosa.

Por otra parte, también se quejan de los aparcamientos en la calzada, que ocupan espacio y en ocasiones apenas dejan hueco entre las fachadas y el coche, lo que no facilita el paso a personas con sillas de ruedas o con cochecitos de bebés, por ejemplo. Además, se lamentan de que con el paso continuo de los vehículos "estase desfacendo a rúa", que acaba de ser renovada.

Por todo ello, los afectados reclaman que aumente la presencia de la Policía Local en la zona pero que no se trate de una mera campaña puntual de uno o dos días, ya que eso no acaba de solucionar el problema. A su juicio, debieran situarse los agentes en la calzada de manera continua durante el suficiente tiempo como para resultar realmente disuasorios y que los conductores acabaran de desistir de usar la calzada solo para acceder con más facilidad a la N-6.

En su momento, se contempló hacer una conexión con esa carretera desde A Volta da Viña, pero los técnicos determinaron que el impacto de esa obra sería demasiado alto por lo que se acabó desechando esa posibilidad.

Piden una zona para aparcar

Una hostelera de la Calzada do Carme reclama que se permita el aparcamiento en alguna zona de la calle mientras que no se materializa el párking disuasorio, concebido para estar situado tras la capilla.



La empresaria explica que muchos de los clientes que acuden a su negocio en coche aparcan en la calzada y que, recientemente, han sido multados por la Policía Local al estar estacionados en una calle peatonal.



Recuerda que, cuando se dio a conocer el proyecto para el barrio, se aseguró que en la zona posterior a la capilla se situaría una zona de estacionamiento, que permitiría a quien acudiera a la zona dejar ahí sus vehículos y trasladarse entonces a pie. Explica que todavía no hay plazo para ese párking por lo que demanda que se permita de forma provisional dejar el coche en la calzada mientras no haya otra zona habilitada para ello.