Vecinos contra la planta de Coeses alertan de que también atufará Lugo

La plataforma Lugo Non Quere Cheiros, contra la planta de biometano que se quiere levantar en Coeses, ha convocado una manifestación para el 27 de septiembre, a las 20.30 horas, en la que espera recibir el apoyo de toda la ciudad.

Entre otras cosas, advierte su portavoz, José Ramón Latas, porque "el mal olor de la planta va a llegar a Lugo. Está a menos de dos kilómetros de toda la zona baja de la ciudad, en cuanto vaya el viento para allí apestará todo Augas Férreas y Acea de Olga".

El pleno municipal firmó un acuerdo unánime para pedir a la Xunta que no autorice esta planta en la que descargarán diariamente decenas de camiones con restos de la industria cárnica, láctea y de pescado, pero la plataforma desconfía.

"Más que nada", indica el portavoz, "porque vemos que PSdeG y BNG sí han trasladado el asunto a Santiago, pero no el PPdeG. De hecho, no hemos conseguido que nos reciba la conselleira de Medio Ambiente y el otro día que vino Rueda a Lugo no quiso escucharnos y escapó por la puerta de atrás, como el catalán en el maletero".

Reclaman, por tanto, que la Xunta confirme que no habrá permiso para la planta.