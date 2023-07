Los vecinos piden responsabilidades a Adif por el accidente mortal de Coeo

Vecinos de Recimil y Coeo se concentraron este miércoles por primera vez junto a las vías del tren para reclamar mayor seguridad y exigir que se depuren responsabilidades tras el accidente en un paso a nivel que le costó la vida a dos jóvenes.

Si bien su intención era cortar la vía este punto todos los días, entre las 14.00 y las 15.00 horas, para reclamar la supresión definitiva del paso o, en su defecto, la instalación de un semáforo, finalmente Adif no autorizó la acción, alegando motivos de seguridad, ya que estaba prevista la circulación de dos trenes de pasajeros que no llegaron a pasar.

La protesta se celebró en un clima tranquilo y bajo vigilancia policial, pero hubo denuncias duras contra Adif. Roberto López, ganadero de San Vicente de Coeo, aseguró que el ente "está facendo informes falsos", ya que en ellos se hizo constar que los socavones tapados la noche siguiente al siniestro fueron provocados por el accidente, cuando en realidad "estaban aí dende hai meses".

"Tamén din que a sinalización é máis que suficiente, que se vai asfaltar en breve e que será dos primeiros pasos a nivel en suprimirse", añadió. Además, anunció que seguirán con las concentraciones de manera indefinida mientras no se les proporcione una solución y no descartan iniciar otro tipo de protestas para "molestar".

A pesar de las dificultades, dijo que los vecinos están dispuestos a "chegar ata o final". "Sabemos que Adif está por encima do ben e do mal, pero non imos deixar que isto caiga no olvido, por nós e polas familias dos rapaces falecidos", aseguró.

Así mismo, López afirmó que "este asunto va a acabar en el juzgado" y allí los responsables tendrán que dar explicaciones sobre lo sucedido y el estado en el que se encontraba este punto de la vía. "Quen firme estes informes terá que defendelos nun tribunal e terá diante aos veciños", advirtió.

"Estamos cansos de levar sustos e de que houbera máis accidentes. Desta vez, con dúas vítimas mortais, non deixaremos que as nosas proclamas caian en saco roto".

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional para asegurarse de que la concentración transcurría con normalidad y ninguno de los vecinos se ponía sobre la vía.

Esta semana, el grupo municipal del PP trasladó a la ministra de Transportes las principales demandas: la colocación de señalización luminosa o la ejecución de caminos de servicio que conecten con un paso inferior próximo.