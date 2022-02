Los vecinos piden en la calle solución a la okupación de casas en el Sagrado Corazón

Unos doscientos vecinos del Sagrado Corazón decidieron este sábado decir basta al fenómeno de los okupas, que afecta al barrio en los últimos años, y llevaron a cabo una manifestación por la avenida Adolfo Suárez que llegó a cortar el tráfico durante diez minutos en la zona. Los vecinos portaron una sola pancarta, que encabezaba la marcha, bajo el lema Solucións á okupación. El acto, convocado por la asociación vecinal Porta de Lugo, contó con el apoyo de los concejales del equipo de gobierno municipal Miguel Fernández y Ana González Abelleira y también de varios ediles del grupo popular encabezados por su portavoz, Ramón Carballo, como Antonio Ameijide, Mar Carballas y Óscar Poy, así como del senador José Manuel Barreiro. También asistió el presidente de la federación vecinal, Jesús Vázquez.

Un momento de la manifestación contra la okupación. SEBAS SENANDE

Los manifestantes recorrieron la avenida Adolfo Suárez desde la rotonda con Serra de Meira hasta cerca del cruce con Venancio Senra, justo por delante de dos edificios okupados.

De vuelta en la rotonda, el presidente de la asociación Porta de Lugo, José Manuel Carballo, leyó un manifiesto dirigido a las tres administraciones: el Gobierno central, el autonómico y el municipal, en el que proponía distintas soluciones al problema.

Al Gobierno central, le pide "un cambio legislativo inmediato en materia de ocupaciones de forma que libere las viviendas okupadas desde el minuto 1".

Durante la protesta se repartieron pasquines con las reivindicaciones. SEBAS SENANDE

A la Xunta, que "negocie con los okupas la salida de las viviendas o locales okupados y, al tiempo, ofrezca una alternativa provisional de vivienda", entre otras propuestas como la restitución de los servicios de asesoramiento de las ocupaciones o la aprobación del Decreto Regulador de las Inspecciones Técnicas de Edificios.

Finalmente, la asociación vecinal pide al Concello que se deniegue la inscripción en el padrón de los okupas y se les cancelen las ayudas sociales por estar residiendo en una vivienda que no es de ellos ni la alquilaron. También exige que se haga un censo de locales o pisos vacíos en estado ruinoso así como otro de viviendas okupadas, además de que se abra expediente de ruina a las edificaciones con deficiencias graves.

La manifestación transcurrió sin incidentes, salvo la salida por la ventana de uno de los okupas. SEBAS SENANDE

En la avenida Adolfo Suárez, hay actualmente cuatro viviendas okupadas, situadas en dos edificios, los números 14 y 16.

"La mayoría son viviendas cerradas pero hay otra que la acababa de arreglar el dueño y tenía muebles nuevos", comentaba una vecina del barrio.

El problema preocupa a los residentes de la zona dado que también genera inseguridad en el barrio, aseguran.

Reacción

"¡Que me den una vivienda!"

La manifestación transcurrió de forma pacífica. Sin embargo, de vuelta ya al punto de partida y al pasar por enfrente de los edificios ocupados, uno de los okupas se asomó por la ventana y gritó a los manifestantes: "¡Que me den una vivienda!". A lo que alguno de los vecinos contestó: "¡Trabaja y tendrás tu propia vivienda!".



"Mangantes"

El enfado y la rabia de los vecinos se hacía notar al hablar con algunos de ellos. Una mujer, sin cortarse, les llamó delante de las cámaras de televisión "mangantes" a los okupas. Otros, en cambio, preferían no hacer declaraciones para no meterse quizás en problemas con sus nuevos vecinos. Pero todos piden una solución ya.