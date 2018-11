Vecinos y partidos llaman a priorizar también la mejora del tren en Lugo

El anuncio realizado por Adif de que se compromete a presentar en enero un nuevo proyecto de estación intermodal para Lugo, con una inversión de entre 27 y 31 millones de euros, fue acogido con cautela por los partidos de la oposición municipal, toda vez que algunos portavoces recuerdan que el nuevo diseño llega después de haber sido anunciados ya otros dos anteriores desde 2010.

Algunos portavoces piden además que se priorice también la prometida mejora de la línea férrea en la provincia, una idea compartida por los integrantes de la plataforma Lugo non Perdas o Tren, impulsada por la federación vecinal. "A intermodal é importante, pero de forma paralela e sen esperar a que se execute este proxecto nun periodo incerto, débense reforzar as líneas de media distancia con Monforte, Ourense e A Coruña", comenta Jesús Vázquez. El presidente de la federación vecinal recuerda que también hay servicios de larga distancia deficitarios, "como o tren a Barcelona, que non funciona un día á semana, ou a conexión con León, onde xa hai Ave a Madrid".

Ramón Carballo, portavoz de la plataforma del ferrocarril, cree por su parte que la intermodal "é fundamental e vai tirar dos investimentos no ferrocarril", aunque también apuesta por ejecutar las obras prometidas, como la electrificación del trazado hasta Monforte, la eliminación de pasos a nivel o la construcción de variantes.

PARTIDOS. La portavoz de Cs, Olga Louzao, también considera necesario hablar de la modernización del ferrocarril en Lugo. "Se non hai tren para que queres unha intermodal", dice, mientras que Carlos Portomeñe, de Ace-EU, considera que "PSOE e PP volven vender as mesmas obras de sempre que nunca executan".

Rubén Arroxo, del BNG, cree que el anuncio del cambio de proyecto en la intermodal "é tan fiable como o doutras precampañas electorais" y dice que Lugo "necesita trens e non obras". Mientras, Cristina Pérez, de Lugonovo, teme que los "bandazos políticos" echen a perder esta prometida estación, a la vez que tacha de "conexións terceiromundistas" las líneas ferroviarias en Lugo.

El portavoz del PP, Antonio Ameijide, confía por su parte que el anuncio de Adif "non sexa outra nova dilación" de compromisos como la nueva comisaría.

Finalmente, Lugo Monumental volvió a expresar su rechazo al traslado de la estación de autobuses y cree que se crea confusión al vincular la intermodal y el Ave.