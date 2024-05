Vecinos de Paradai denuncian que el parque se "está convirtiendo en una selva" por falta de cuidado

A finales de mayo la hierba está verde y altísima en el parque de Paradai. Hace tiempo que nadie pasa a cortarla en algunas zonas. La venta de casi 60.000 metros cuadrados realizada por la Diputación de en 2007 por 3.546.000 euros, con impuestos. El organismo provincial mantuvo esa zona verde hasta que se produjo el cambio de titularidad en el Catastro.

Son 66 parcelas de entre 74 y 6.400 metros cuadrados que están situadas en dos zonas: entre el vial del puente de Paradai y Serra de Meira, y cerca de la Rúa Paradai. Fueron vendidas a través de un concurso público que ganó el promotor Julio Pérez López con intención de construir.

La edificación requería elaborar un plan parcial por parte de la Diputación, que no llegó a hacerse. El constructor no efectuó dos de los tres pagos —que suman unos 2,5 millones— y acudió a la justicia. Como consecuencia de esta disputa, los terrenos afectados quedaron sin cuidado.

Los testimonios vecinales

Una veintena de vecinos se ha movilizado para denunciar el descuido de la hierba, el deterioro del mobiliario y la suciedad, que han ido en aumento.

Aquí todo son problemas

José Antonio Lugués señala la tierra, bajo un árbol, en el que sembraba sus lechugas antes de que se lo expropiasen. Nació en el barrio, guardaba la maquinaria en el bajo de su casa. "Agora soamente quero que ma expropien e marchar a outro sitio", asegura con rabia: "Aquí todo son problemas".

Su vecina Paz Penas trata de consolarlo, pero no puede dejar de asentir cuando Lugués apunta a que "estas terras eran moi produtivas". Los dos saben lo que significa. Lo explicita Ángel López, que vive en la parte alta de la carretera: "Esto se va a convertir en una selva".

Ángel solía acercarse al parque para pasear. Es fuerte, pero las ganas se le han ido marchando a medida que subía la hierba. "Es una zona de esparcimiento de Lugo. En verano venía gente a pasear, a tumbarse a leer un libro, a hacer picnic, a pasear al perros,..."

Lugués se adentra en el laberinto legal citando normas y resoluciones. Asegura que, cuando se negó a vender sus fincas "porque a oferta era baixa", tuvo que ir a los tribunales. Conoce bien el problema. Está hastiado. Los vecinos se preguntan sobre lo que pueden hacer y ante qué organismo. Ángel, que se cubre de la luz viva con unas gafas de sol, lamenta que "venimos de un tiempo de lluvia y sol, eso va a favorecer que crezca la vegetación".

Todos ellos saben el nombre de los tres trabajadores que cuidaban del parque. "Estaban aquí de lunes a viernes segando, podando y recogiendo papeles", apunta Ángel. Hace un tiempo que no los ven porque les han asignado otros lugares para trabajar.

As farolas nunca funcionaron

A José Vila no le parece mal que los chicos se junten por la noche para hacer botellón aprovechando las temperaturas templadas que vienen. No hace tanto que él era adolescente. "Nunca fixen nunca botellón, pero o malo é que deixen tirados os restos das botellas porque se pode curtar alguén".

Queja sobre queja, José Vila sujeta a su perro con una correa. "A min non me dá medo cruzar o parque de noite, pero a miña nai dá un rodeo longo porque ten medo a que lle rouben". Al problema de la maleza añade el desastre de la iluminación pública. "Os meus pais viven aquí desde hai quince anos e as farolas nunca funcionaron". Detrás de él, Lugués le desmiente con sorna: "Funcionou un día, cando o electricista o puxo en marcha, pero máis nunca".

Después de tantos años, Lugués confiesa su "inocencia". "Hai pouco viñeron limpar as beiras dos sendeiros, coma facían sempre antes de segar o resto, pero xa non foi igual".