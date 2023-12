Vecinos de A Milagrosa piden solución a más de veinte casas en ruinas y solares descuidados

La ruina urbanística no es exclusiva de A Milagrosa, pero esta zona de la ciudad es la que probablemente concentra más edificios en mal estado. Algunos están tapiados para que no sean okupados o utilizados para otro tipo de actividades y otros no tienen mucho más que el esqueleto y hay riesgo que algunos de sus elementos caigan a la vía pública. También abundan los solares abandonados, con maleza que invade edificaciones y que en algunos casos llega hasta la acera.

Edificaciones y solares de A Milagrosa y su entorno con distinto grado de deterioro. SEBAS SENANDE

La Plataforma SOS Milagrosa-Lugo Norte identificó al menos 23 inmuebles y solares con un elevadísimo grado de deterioro y trasladó la información gráfica al gobierno local, al que pide que tome cartas en el asunto.

El colectivo señala nueve propiedades con problemas en Camiño Real, una en la esquina con Xulia Minguillón. En esta última calle, haciendo esquina con Yáñez Rebolo, existe otra edificación con problemas serios. En Yáñez Rebolo son tres las casas en las que habría que actuar y en Carril dos Miñóns (cerca de Frigsa) hay cuatro edificaciones y solares en ruinas. La plataforma también identifica estas situaciones en las calles San Lorenzo, Pintor López Guntín, en la esquina de Mondoñedo y Lamas de Prado y en Doña Urraca. En el cruce de esta calle con Camiño Verde hay una casa muy dañada tras el impacto de un vehículo en febrero de 2023.

Edificación deteriorada en A Milagrosa. SEBAS SENANDE

Para A Milagrosa y el barrio Feijoo se está tramitando la declaración de Entorno Residencial de Rehabilitación Programada (ERRP), que permitirá a los propietarios de viviendas acceder a ayudas públicas para mejorarlas. Sin embargo, estas están destinadas solo a obras que mejoren el aislamiento térmico de las viviendas (fachadas, cubiertas, ventanas, calefacciones...), por lo que es poco probable que resulten un incentivo para los dueños de esos otros edificios cuyo estado de deterioro exige intervenciones de mucha más envergadura. Algunos inmuebles puede que incluso sean díficiles de recuperar y su futuro sea la demolición.

Inmueble derrumbado en A Milagrosa. SEBAS SENANDE

La inspección municipal y las órdenes de arreglo tampoco parecen estar dando resultado, ni en esta zona de la ciudad ni en muchas otras, por lo que la plataforma vecinal cree que debe ser la propia administración local quien se involucre directamente en la recuperación de estos edificios y espacios. Es una posición que también defiende el PP. Cree que el Concello debe ir poniendo medios para promover la rehabilitación de esos ámbitos, incluso haciéndose con algunas propiedades si fuera necesario, a las que podría dar nuevos usos.

La oposición municipal defiende rehabilitar alguna casa para abrir en ella una oficina de la Policía Local que permitiera dar un mejor servicio a la zona norte de la ciudad. Plantea, incluso, construir aparcamientos en altura en algunos solares que están vacíos o con edificios muy ruinosos. Son propuestas que exigirían un gran esfuerzo de gestión y económico del Concello.